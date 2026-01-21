"أدوبي" يحوّل نصوص PDF إلى "بودكاست"

- أضافت أدوبي ميزات الذكاء الاصطناعي إلى "أكروبات"، مما يتيح إنشاء محتوى "بودكاست" من نصوص، لتنافس خدمات مثل "نوتبوك إل إم" و"سبيتشيفاي ريدر". - تتيح "أكروبات" الآن تحرير الملفات عبر 12 إجراءً، مثل حذف الصفحات والنصوص وإضافة التوقيعات الإلكترونية وكلمات المرور، مما يعزز من كفاءة إدارة المستندات. - أطلقت أدوبي "سبايسز" لتسهيل إنشاء عروض تقديمية باستخدام المعلومات المخزنة، حيث يمكن للمستخدمين دمج تفاصيل مالية وتحليل المنافسين لإنشاء عروض مخصصة.

أضافت شركة أدوبي ميزات الذكاء الاصطناعي إلى جميع منتجاتها بشكل مكثف خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك إلى "أكروبات"، خدمة إدارة نصوص PDF. الآن باتت هذه الخدمة تسمح بإنشاء محتوى "بودكاست" انطلاقاً من نصوص. وهكذا تضاف الشركة إلى المنافسين الذين سبقوها في هذه الخدمة، وأبرزها "نوتبوك إل إم" من "غوغل" و"سبيتشيفاي ريدر" من "إيليفنلابز"، والتي بدورها تتيح للمستخدمين إنشاء "بودكاست" مخصصة باستخدام المذكرات والمستندات المختلفة.

الشركة أضافت أيضاً إلى "أكروبات" ميزة تحرير الملفات باستخدام الطلبات، وأوضحت أنه يمكن للمستخدمين القيام بـ12 إجراءً، بما في ذلك حذف الصفحات والنصوص والتعليقات والصور، والبحث عن الكلمات والعبارات واستبدالها، وإضافة التوقيعات الإلكترونية وكلمات المرور.

وفي العام الماضي، أطلقت الشركة "أدوبي سبايسز"، وهي عبارة عن مجموعة من الملفات والملاحظات التي يمكن للمستخدمين الوصول إليها. والآن، تُتيح "أدوبي" للمستخدمين استخدام المعلومات المُخزّنة في هذه الملفات والملاحظات لإنشاء عرض تقديمي باستخدام توجيهات نصية. على سبيل المثال، إذا كان لدى المستخدم تفاصيل مالية، وخطط منتجات، وتحليل للمنافسين مُتاحة في "سبايس"، فيمكنه إنشاء عرض تقديمي للعملاء يركّز على سبب قدرة منتَج على حل المشكلات بشكل أفضل من المنافسين.

ويُنشئ مساعد الذكاء الاصطناعي في "أكروبات" أولاً عرضاً تقديمياً قابلاً للتعديل يتضمن النقاط التي سيغطيها العرض. يمكن للمستخدم بعد ذلك استخدام مكتبة سمات "أدوبي إكسبرس"، أو الصور الجاهزة، أو استخدام صور خاصة لإنشاء العرض التقديمي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن بسهولة تعديل كل واحدة من شرائح العرض باستخدام "إكسبرس".