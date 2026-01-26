أدوات الجريمة في غزة... ذكاء يقتل وخوارزميات تمحو

- في رواية "ليون الأفريقي"، يبرز أمين معلوف التحول في تقنيات الحرب من القتل المباشر إلى القتل عن بعد، مما يعيد صياغة العلاقات الإنسانية ويفتح الباب لتبرير العنف عبر أنظمة رقمية تختزل الإنسان إلى بيانات. - في منتدى فلسطين السنوي، ناقشت عادلة عبد الحميد في ورقتها "ذاكرة هشّة" كيف أصبح الفضاء الرقمي ساحة للاحتلال، حيث تُمارس الشهادة كمقاومة محفوفة بالمخاطر وسط محو منظم عبر الحذف والتقييد. - قدم كريم بركات في ورقته "الذكاء الاصطناعي والحرب في الجنوب العالمي" دور الذكاء الاصطناعي في الإبادة، بينما تناولت تغريد السميري "آليات التحريف والتلاعب بالذاكرة الفلسطينية" لإعادة صياغة الأحداث التاريخية والسياسية.

في لحظة مبكرة من تاريخنا الحديث، يلتقط الروائي أمين معلوف في رواية "ليون الأفريقي" تحوّلاً حاسماً في فعل القتل، حين صار الإنسان يقتل بسلاح ينطلق عن بعد. المسافة التي فُتحت وقتذاك بين الجسد والجسد لم تغيّر تقنية الحرب فقط، بل أعادت صياغة العلاقة برمتها، وفتحت الباب نحو جهنم وتبرير جهنم.

أخذ العنف مساراً يتدرج من الابتعاد الجسدي إلى الغياب البصري، ثم إلى الانفصال المعرفي، إذ يدار القتل عبر أنظمة رقمية تختزل الإنسان إلى بيانات، وإحداثيات لا يكترث القاتل فيها بتوقع أي تفاصيل إنسانية لطفل أو امرأة أو رجل.

تصبح الإبادة من دون تماس، أو رؤية، وبالتالي من دون مساءلة مباشرة، كالتي يمكن توقعها حين يذبح رجل رجلاً بالسكين ويرفع ذراعه ملوحاً بأداة الفعل والدم يقطلا على الأرض بالدليل القاطع.

تُدار الحروب اليوم داخل طبقات غير مرئية: شبكات اتصال، وبنى بيانات، وأنظمة تصنيف، وآلات تقرّر ما يرى وما يمحى. في هذا المستوى، لا تكون الصورة مجرد توثيق، ولا الذاكرة أثراً لاحقاً، بل جزءاً من سير المعركة نفسها.

على هذا الأساس، تناولت يوم أمس الأحد جلسة "أدوات حرب الإبادة الجماعية على غزة: الذكاء الاصطناعي والمحو الرقمي" في منتدى فلسطين السنوي، بدورته الرابعة، كيفية انتقال الحرب على غزة إلى فضاء تُنتج فيه الإبادة رقمياً بقدر ما تنفذ ميدانياً. السؤال الذي فتح النقاش دار حول الظهور؛ من يملك حقّ أن يُرى، ومن يدفع إلى العتمة. كيف تدار الشهادة في زمن البث المباشر، وكيف تتحول المنصات إلى ساحات اشتباك تنظّم الصورة وتتحكم في تداولها.

من هذا المدخل، انطلقت باحثة الدكتوراه في الأدب الإنكليزي القادمة من الهند، عادلة عبد الحميد، التي تشكّلت علاقتها بفلسطين عبر الشاشة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع التدفق الكثيف للشهادات الآتية من غزة. هذا التدفق لم يعمل في اتجاه واحد. إلى جانبه، اشتغل محوٌ منظّمٌ عبر الحذف، والتقييد، والتظليل الخوارزمي (Shadow Banning)، ضمن منظومة تُقرّر ما يسمح له بالبقاء وما يُدفع خارج التداول.

في ورقتها "ذاكرة هشّة: الحياة الفلسطينية، والمحو الرقمي، والنضال من أجل المقاومة، بعد 7 أكتوبر"، قدّمت عبد الحميد قراءة ترى الفضاء الرقمي ساحة ممتدة للاحتلال، لتتحول الشهادة إلى ممارسة محفوفة بالمخاطر.

المحو هنا يعمل على عنف سردي يستهدف القدرة على التذكّر والرواية. في المقابل، تظهر طقوس الحياة اليومية المصوّرة من غزة، كالطبخ، والحركة، والكلام أمام الكاميرا، أفعال صمود رقمي، ودفاعاً عن الحياة في قلب جريمة واسعة النطاق وتدار بالأزرار، وإصرار على الاستمرار حتى حين تُحاصر هذه المقاطع بالإخفاء أو التقييد.

من الذاكرة انتقل النقاش إلى منظومة القتل نفسها. قدّم المحاضر في قسم الفلسفة في الجامعة الأميركية في بيروت، كريم بركات، عرضاً يضع الذكاء الاصطناعي في قلب الإبادة الجارية.

ما يحدث يتشكّل عبر شبكة أدوات تعمل بتنسيق محكم، من "غوسبل" و"لافندر" ونظام ذكاء اصطناعي إسرائيلي يعرف باسم Where’s Daddy، يُستخدم داخل منظومة الاستهداف لتحديد وجود الأشخاص في منازلهم، وصولاً إلى "الذئب الأحمر". هذه الأدوات تُغذّى ببياناتٍ هائلة عن الحركة، والاتصال، والوجوه، والمواقع، وتنتج أهدافاً بوتيرة صناعية، فيتحول الاحتمال إلى قرار قتل، ويختزل الدور البشري إلى المصادقة.

في ورقته "الذكاء الاصطناعي والحرب في الجنوب العالمي: دراسة حالة غزة"، ركّز بركات على مسألة المساءلة. فالإطار القانوني الدولي يسمح بتوسيع تعريف الضرر، وإعادة توصيف الخطأ القاتل من حيث هي تكلفة محتملة. ضمن هذا السياق، تظهر غزة مساحة اختبار، حيث تُجرّب أسلحة ذكية على نطاق واسع، وتدار الحياة وفق حسابات الدقة والاحتمال، مع تراجع القدرة على المحاسبة.

الذاكرة عادت إلى الواجهة من زاوية أخرى مع ورقة تغريد السميري "آليات التحريف والتلاعب بالذاكرة الفلسطينية في عصر الذكاء الاصطناعي".

السؤال هنا لم يعد مقتصراً على الحفظ والتوثيق، بل امتدّ إلى الحماية. السميري حلّلت محتوى نصيّاً وبصرياً تُنتجه أو تُعالجه منصات ذكاء اصطناعي واسعة الاستخدام، عبر أسئلة وأوامر تناولت محطات تاريخية، وجرائم موثقة، ومصطلحات قانونية، وسياسية.

كشفت معاينتها نمطاً متكرراً من إعادة الصياغة بلغة رمادية، فيقع استبدال المصطلحات، والتشكيك في الوقائع، وتفريغ الأحداث من سياقها التاريخي والسياسي، والأخطر دائماً وجود قائمة ممنوعات عند مواقع التواصل وتطبيقات ذكاء تخص المفردات الفلسطينية. تكون النتيجة هنا إظهار بنية معرفية منحازة تعيد إنتاج علاقات القوة داخل أنظمة تدعي بدورها أنها محايدة.

قطع الاتصال يقطع الشهادة، ويعطّل التوثيق، ويفرض صمتاً قسرياً في لحظة قتل جماعي

مسألة الاتصال ظهرت لاحقاً عنصراً حاسماً في إدارة الإبادة. فهذه غدير عوّاد، الباحثة في المعلومات في جامعة ميشيغين، قدّمت مع زميليها مراد إدريس وكينتارو توياما ورقة بعنوان "الإبادة الرقمية في غزة بعد 7 أكتوبر: انقطاعات الإنترنت كعنف إبستيمي". السيطرة الإسرائيلية على الطيف الترددي، وسرعات الشبكات، والتخزين السحابي، تضع الحياة الرقمية الفلسطينية تحت سيطرة مباشرة.

قطع الاتصال يقطع الشهادة، ويعطّل التوثيق، ويفرض صمتاً قسرياً في لحظة قتل جماعي، وفي هذا التقاطع، يعمل العنف الاحتلالي المتفوق عسكرياً مع عنف عنصري معرفي يمنع الرؤية ويعزل الضحايا عن العالم.



أجرت عواد وفريقها لقاءات شبه منظمة مع 18 شخصاً من غزة، كتب لها أحدهم "استُشهد وهو يبحث بيأس عن إشارة واي فاي تحت درج، محاطاً بالأنقاض والموت والهجمات. وسط هذا الخراب، واصل محاولته الاتصال بالإنترنت، بدافع إصرار لا يتزعزع على قراءة الأخبار، وفهم ما يجري في الحرب، ومساعدة آخرين عالقين تحت الركام، لمساعدتهم على النجاة من الموت".

ما جمع هذه المداخلات إدراك واضح لطبيعة العدوان الحالي. فالحرب على غزة أديرت بالصواريخ، والبيانات، والخوارزميات، وعبر التحكم في الصورة والاتصال. وفي قلب هذا المشهد، تستمرّ الشهادة الفلسطينية فعلَ مقاومة يومياً، من خلال كاميرا هاتف متواضع ونصّ مكتوب، أو حضور يرفض الاختفاء، رغم كل ما يُبذل لإسكاته.