أدمغة الحشرات لتطوير الذكاء الاصطناعي

- كشفت دراسة من جامعة شيفيلد أن أدمغة الحشرات، مثل ذباب المنزل والفاكهة، تعالج المعلومات البصرية بفعالية من خلال حركات متقطعة، مما يعزز من سرعة ودقة التفاعل مع البيئة المحيطة. - أظهرت النتائج أن الحشرات تتغلب على القيود الفيزيائية والعصبية عبر زيادة نشاط الدماغ عند الانعطافات الحادة، مما يمكنها من التركيز على المعلومات الأكثر أهمية وسرعة. - يمكن أن تُحدث هذه الاكتشافات ثورة في الذكاء الاصطناعي، خاصة في تطوير الروبوتات والسيارات ذاتية القيادة، من خلال تبني مبادئ معالجة المعلومات التكيفية.

قد تُحدث أدمغة الحشرات وردات أفعالها ثورة في الذكاء الاصطناعي، فقد درس باحثون في جامعة شيفيلد أدمغة الذباب وعيونها، وحلّلوا قدرة أدمغة الحشرات على التفاعل بسرعة ودقة مذهلتين، وسوف تساعد النتائج على بناء روبوتات، وسيارات ذاتية القيادة، أكثر ذكاءً وكفاءة في استهلاك الطاقة.

وتُظهر دراسة أجرتها جامعة شيفيلد أن ذباب المنزل وذباب الفاكهة لا يُعالجان المعلومات البصرية بشكل سلبي، كما كان يُعتقد سابقاً؛ بل بدلاً من مجرد مراقبة العالم، تُحرك الحشرات أجسامها بالتزامن مع ما تراه. ويقول الخبراء إن هذه الحركات الصغيرة المتقطعة، مثل حركات العين السريعة المعروفة باسم الرمشات، تساعد أدمغة الحشرات على تلقي معلومات أوضح وأسرع عن العالم المحيط بها.

ووجدت الدراسة، المنشورة في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز"، أنه عندما تقوم الحشرة بانعطاف حاد، "يقفز" دماغها إلى مستوى أعلى من النشاط، ما يسمح لها بالتركيز على أهم المعلومات وأسرعها حركة. وتُمكّن هذه الآلية الحشرات من التغلب على القيود الفيزيائية والعصبية التي قد تحدّ من إدراكها، وتدعم سلوكيات مثل الطيران بسرعات عالية وتجنّب المفترسات.

وتنقل "بي بي سي" عن أستاذ علم أعصاب الأنظمة في كلية علوم الحياة بجامعة شيفيلد ميكو جوسولا أن "نتائجنا تكشف عن طريقة جديدة كلياً للتفكير في كيفية معالجة الدماغ للمعلومات"، "لقد أثبتنا كيف يمكن حتى لأصغر الأدمغة حل المشكلات المعقدة بسرعات استثنائية". وتورد عن الباحث في قسم فيزياء الفضاء بجامعة أولو جوني تاكالو أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقبلية، وخاصة تلك المستخدمة في الروبوتات والمركبات ذاتية القيادة واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، يمكن أن تشهد ثورة بفضل دراسة أدمغة الحشرات، وذلك من خلال تبني مبادئ مماثلة لمعالجة المعلومات التكيفية القائمة على الحركة.