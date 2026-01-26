أداة "غوغل" لكشف الفبركة تعاني أزمة دقة

- أداة "سينث آي دي" من غوغل: تهدف إلى التمييز بين الصور الحقيقية والمفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر علامات مائية غير مرئية، لكنها تعاني من دقة متضاربة كما أظهر تحقيق موقع "إنترسبت" في صورة نشرها البيت الأبيض. - تحديات التحقق: رغم أن "سينث آي دي" يمكنها كشف العلامات حتى بعد تعديل الصور، إلا أن نتائجها غير موثوقة تمامًا، مما يعقد عملية التحقق من الفبركة في ظل تطور أدوات الذكاء الاصطناعي. - أدوات بديلة: بجانب "سينث آي دي"، توجد أدوات أخرى مثل izitru وimageedited وFotoForensics، التي تقيم البيانات الوصفية وتوزيع الألوان لتحديد مصداقية الصور.

تقول شركة غوغل إن SynthID (سينث آي دي) هي أداة قادرة على التمييز بين ما إذا كانت الصورة أو مقاطع الفيديو حقيقية أم هي نتيجة فبركة باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي. لكن هذه الأداة أثبتت ضعف كفاءة وأزمة دقة، بتقديمها نتائج متضاربة. ورصد موقع التحقيقات إنترسبت هذه المشكلة خلال التأكد من صورة نشرها البيت الأبيض وأثارت شكوكاً حولها.

تصف "غوغل" أداة "سينث آي دي" بأنها نظام علامات مائية رقمية، بحيث تضيف علامات غير مرئية في الصور والمقاطع الصوتية والنصوص والفيديوهات المُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي باستخدام أدوات "غوغل"، والتي يمكنها كشفها، ما يُثبت فبركة المحتوى الإلكتروني أو مصداقيته. ويقول موقع "ديب مايند"، قسم الذكاء الاصطناعي في "غوغل"، إن العلامات المائية غيرُ مرئية للعين البشرية، ولكن يمكن لتقنية "سينث آي دي" كشفها. وتقول الشركة إن "سينث آي دي" قادر على كشف العلامات المائية حتى لو خضعت الصورة لتعديلات، مثل القص أو الضغط.

ونشر البيت الأبيض صورة تُظهر ناشطة وهي تبكي أثناء اعتقالها، بينما نشرت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، صورة لذات اللحظة لكن الناشطة لم تكن تبكي على الإطلاق، ما أثار تساؤلات حول فبركة الصورة، وجعل "إنترسبت" يعرض الصور على "سينث آي دي". يقول الموقع: "اتبعنا تعليمات غوغل واستخدمنا برنامج الدردشة الآلي جيميناي"، "للتحقق مما إذا كانت الصورة تحتوي على علامات سينث آي دي".

يقول الموقع إنه وجد في البداية أن البيت الأبيض قد تلاعب فعلاً بالصورة مستخدماً الذكاء الاصطناعي من "غوغل". لكن بعد نشر مقال حول الموضوع أسفرت المحاولات اللاحقة للتحقق مجدداً باستخدام "سينث آي دي" نفسه عن نتائج مختلفة. ويأتي هذا المشكل في الوقت الذي بات في التأكد من فبركة صورة بالذكاء الاصطناعي بالعين أصعب يوماً بعد يوماً، نظراً لتطور قوة أدوات الفبركة.

و"سينث آي دي" ليست الأداة الوحيدة التي تكشف الفبركة. هناك أدوات أخرى تقيس صحة البيانات الوصفية في الصور والخلل في توزيع اللون والمناطق المنسوخة والخلل في الحدة والتباين وعدم التطابق في اتجاهات الضوء وغيرها، من أجل تحديد مدى مصداقية الصورة. ومن أبرز هذه الأدوات izitru وimageedited وFotoForensics.