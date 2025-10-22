أداة ذكاء اصطناعي من "يوتيوب" تحارب التزييف العميق

- أطلقت يوتيوب أداة "كشف التشابه" لمكافحة التزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يساعد صنّاع المحتوى في اكتشاف وإزالة الفيديوهات المزيفة التي تستخدم وجوههم أو أصواتهم دون إذن. - تتطلب الميزة من صنّاع المحتوى إثبات هويتهم عبر بطاقة هوية وفيديو سيلفي، وتتيح لهم تقديم مطالبات حقوق النشر ضد المحتوى غير المصرح به. - تُتاح الميزة لأعضاء برنامج شركاء يوتيوب، مع إمكانية تعطيلها في أي وقت، وتستمر المنصة في طرحها لمزيد من المستخدمين خلال الأشهر المقبلة.

طوّرت منصة الفيديو يوتيوب أداة جديدة تسمى "كشف التشابه"، تعتمد على الذكاء الاصطناعي وترصد التزييف العميق، الذي يتم عبر الذكاء الاصطناعي لفبركة مقاطع للناس حتى يبدوا وكأنهم يقولون أو يفعلون ما لم يرتكبوه في الحقيقة. وبعد اختبار تجريبي في وقت سابق من هذا العام، أطلقت المنصة رسمياً الميزة لصنّاع المحتوى المؤهلين لبرنامج شركاء "يوتيوب".

تعمل هذه الميزة بشكل مشابه لمعرّف المحتوى، الذي يستخدمه "يوتيوب" للكشف عن محتوى الصوت والفيديو المحمي بحقوق النشر. وتكشف الأداة مقاطع الفيديو غير المُصرّح بها والمُولّدة بالذكاء الاصطناعي والتي تستخدم صورة وجه صانع محتوى أو صوته. لاستخدام هذه الميزة، يجب على صنّاع المحتوى إثبات هويتهم باستخدام بطاقة هوية حكومية تحمل صورة شخصية وفيديو سيلفي. بعدها يمكن لهم اكتشاف مقاطع الفيديو المُزيّفة، وطلب إزالتها، وتقديم مطالبات حقوق النشر.

"يوتيوب" تحارب استغلال المشاهير

تعالج ميزة "كشف التشابه" الجديدة سوء الاستخدام المتزايد لوجه صنّاع المحتوى أو صوتهم في المحتوى المضلّل، مثل إظهار صانع المحتوى في فيديو وهو يؤيد منتجاً ما بينما هو في الحقيقة لم يفعل ذلك، كما تحارب الميزة استخدام وجوه وأصوات هؤلاء المؤثرين في الترويج للمعلومات المضلّلة.

ولتفعيل هذه الميزة، يجب على أعضاء برنامج شركاء يوتيوب النقر على "اكتشاف المحتوى" في لوحة تحكم الاستوديو، واختيار "التشابه"، ومنح المنصة الإذن بمعالجة بياناتهم، واستخدام هاتفهم الذكي لإكمال عملية التحقق من الهوية. يمكن تعطيل الميزة في أي وقت، وعندها سوف تتوقف المنصة عن تحليل مقاطع الفيديو الخاصة بصانع المحتوى بعد 24 ساعة.

وبحسب موقع ذا فيردج التقني، أُبلغت الدفعة الأولى من صنّاع المحتوى المؤهلين عبر البريد الإلكتروني صباح أمس الثلاثاء، وسوف تُطرَح الميزة للمزيد من صنّاع المحتوى خلال الأشهر القليلة المقبلة. وقد حذّر "يوتيوب" المستخدمين الأوائل في دليل حول الميزة من أنها في مرحلة التطوير الحالية، و"قد تعرض مقاطع فيديو وجهك الحقيقي، وليس نسخاً معدلة أو مُركّبة"، ويشمل ذلك مقاطع من محتوى لصانعه نفسه.