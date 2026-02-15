أداة ذكاء اصطناعي تتنبأ بدقة بمضاعفات خطيرة للحمل قد تؤدي إلى الوفاة

طوّر باحثون برنامجاً يعتمد على الذكاء الاصطناعي تمكّن، في اختباراتٍ مبكرة، من التنبؤ بدقةٍ أعلى بأحد مضاعفات الحمل التي قد تفضي إلى الوفاة، والتي غالباً ما لا ترصدها طرق الفحص الحالية. وتحدث هذه الحالة، المعروفة باسم "طيف المشيمة الملتصقة" (Placenta Accreta Spectrum)، عندما تلتصق المشيمة بعمقٍ شديد بجدار الرحم ولا تنفصل بعد الولادة، ما قد يؤدي إلى نزف حاد بعد الولادة، وأحياناً إلى استئصال الرحم، وقد يصل الأمر إلى الوفاة.

وأشار مطوّرو البرنامج الجديد، في عرض تقديمي خلال اجتماع "جمعية طب الأم والجنين" في لاس فيغاس، إلى أن نحو 30 بالمائة فقط من النساء اللواتي يعانين هذه الحالة يُشخَّصن مسبقاً، لأنها قد لا تُلتقط في فحوص التصوير بالموجات فوق الصوتية. ومن خلال تحليل بيانات التصوير بالموجات فوق الصوتية التي جُمعت في أثناء الحمل لدى 113 امرأة مُعرَّضة للخطر بسبب عملية قيصرية سابقة أو عوامل أخرى، تمكّن البرنامج من تحديد جميع حالات "طيف المشيمة الملتصقة" بدقة، كذلك حدّد 75 بالمائة من حالات الحمل غير المصابة بهذه الحالة.

وبشكلٍ عام، تبيّن أن 82 بالمائة ممن جاءت نتائجهن إيجابية كنّ مصابات فعلاً بالحالة، بينما كانت جميع من جاءت نتائجهن سلبية غير مصابات بها. ودُرِّب البرنامج على التنبؤ بـ"طيف المشيمة الملتصقة" عبر الجمع بين بيانات التصوير بالموجات فوق الصوتية للمريضات، وتاريخ العمليات القيصرية السابقة، ووجود "المشيمة المنزاحة" (Placenta previa) وهي حالة تكون فيها المشيمة مغطّية لعنق الرحم أو قريبة منه، ما قد يزيد خطر الإصابة بـ"طيف المشيمة الملتصقة".

وقالت ألكسندرا هامركويست، الباحثة الرئيسية في الدراسة من كلية بايلور للطب في تكساس، في بيان: "فريقنا متحمّس جداً لما قد يترتب عن هذا النموذج من آثار سريرية تساعد على التشخيص الدقيق وفي الوقت المناسب لطيف المشيمة الملتصقة". وقد أنجبت جميع النساء المشاركات في الدراسة في مستشفى تكساس للأطفال خلال الفترة من 2018 إلى 2025.