أحمد مالك ينضم إلى خالد الصاوي في بطولة فيلم "باسط العضلات"

- يشارك أحمد مالك في فيلم كوميدي جديد بعنوان "باسط العضلات" مع خالد الصاوي وميشيل ميلاد، في ثاني تجربة إخراجية لخالد منصور. - بدأ فريق العمل جلسات تدريب على السيناريو الذي كتبه محمد الحسيني، مع بدء التحضيرات للتصوير المقرر في يونيو المقبل. - لفت أحمد مالك الأنظار بفيلم "إيجي بست"، بينما تعاون الصاوي وميلاد في مسلسل "القصة الكاملة"، وحقق خالد منصور نجاحاً بفيلمه الأول "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو".

يشارك الممثل المصري أحمد مالك في بطولة فيلمٍ كوميدي جديد يحمل اسم "باسط العضلات"، رفقة الممثلين خالد الصاوي وميشيل ميلاد، في التجربة الإخراجية الثانية للمخرج خالد منصور.

وبدء فريق العمل جلسات تدريب على السيناريو الذي كتبه محمد الحسيني برفقة منصور، بحسب ما أعلنه الأخير عبر حسابه على "إنستغرام" هذا الأسبوع، كما دارت عجلة التحضير للتصوير الذي من المقرّر أن ينطلق في يونيو/ حزيران المقبل.

ولفت أحمد مالك الأنظار في الفترة الماضية بعد أدائه دور البطولة في فيلم "إيجي بست" الذي عرض في الصالات مؤخراً، ويستند إلى وقائع حقيقية من كواليس تأسيس أشهر منصة عرض للأفلام المقرصنة في العالم العربي. فيما تعاون خالد الصاوي وميشيل ميلاد، مؤخراً، في مسلسل "القصة الكاملة" على منصة شاهد، والذي يروي حكايات مستوحاة من جرائم حقيقية.

أما المخرج خالد منصور فقد حقّق نجاحاً جماهيرياً ونقدياً كبيراً مع فيلمه الأول "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، من بطولة عصام عمر، والذي شارك في عددٍ من المهرجانات السينمائية الدولية منذ عرضه لأوّل مرة في العام 2024.