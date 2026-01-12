أحمد مالك و"كولونيا"... ما يحدث في يوم واحد

- فيلم "كولونيا" يمثل تجربة جديدة في السينما المصرية، حيث يشارك أحمد مالك في دور غير مسبوق، ويتميز الفيلم بعلاقة معقدة بين ابن ووالده خلال يوم واحد، ويشارك في بطولته فنانون مثل كامل الباشا ومايان السيد. - حصد الفيلم جوائز عديدة في 2025، منها جائزة الجمهور في مهرجان البحر الأحمر، وجائزة الإنجاز الإبداعي لأحمد مالك في مهرجان فجر، وجائزة أفضل ممثل في مهرجان الجونة. - يواصل أحمد مالك نشاطه في الدراما التلفزيونية بمسلسل "سوا سوا"، حيث يجسد شخصية شاب يواجه تحديات اجتماعية بسبب الفوارق الطبقية.

تخوض السينما المصرية تجربة جديدة مع عرض فيلم "كولونيا" للفنان أحمد مالك الذي بدأ جولته أخيراً في دور العرض المحلية بعد مشاركته في الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية، وعدد من المهرجانات العربية الأخرى.

في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، يوضّح مالك أنه يخوض دور مختلف وجديد في هذا العمل، مشيراً إلى أن التنوع الذي يعرفه المشهد السينمائي المصري حالياً يمثل ظاهرة صحية تصب في مصلحة الصناعة، في ظل ازدحام دور العرض بأفلام من أنماط متعددة، من الآكشن إلى الكوميديا. ووصف الفيلم بأنه "مليء بالإنسانيات".

يقول مالك إنه يتعامل مع "كولونيا" بوصفه تجربة غير مسبوقة له، ما يمنحه شعوراً بالتحدي، سواء على مستوى الأداء أو على مستوى تقديم نفسه للجمهور بصيغة لم يعتادوها. يشير إلى أن الشخصية التي يجسدها "مليئة بالمفاجآت"، لافتاً إلى أن كل شخصية في الفيلم تحمل طبقات وتفاصيل خاصة، وأن العمل قائم على أدوار صعبة تتطلب جهداً من كل ممثل.

يستند الفيلم إلى أحداث تدور في يوم واحد، يتمحور حول علاقة ابن بوالده الذي يتعافى حديثاً من أزمة صحية قاسية، في إطار ما وصفه مالك بـ"رحلة إنسانية".

يقول إن الشخصية التي يؤدي دورها تتقاطع مع بعض ملامحه الواقعية، مؤكداً أنه يفضل الأدوار التي يجد فيها نقاط تماس مع ذاته، "لأن هذا يمنحه صدقاً يصل إلى المتلقي، رغم أن الأمر ليس سهلاً". وحول ما تردد بشأن مشاركته في الجزء الجديد من فيلم "ولاد رزق" مع المخرج طارق العريان، يقول الممثل إنه لا يمتلك معلومات مؤكدة تتيح له التعليق، لكنه أكد أن "لا فنان يمكنه رفض العمل مع مخرج بحجم طارق العريان".

"كولونيا" أول فيلم روائي طويل للمخرج محمد صيام، الذي شارك في كتابة السيناريو مع أحمد عامر، وتشارك في بطولته مجموعة من الفنانين بينهم كامل الباشا ومايان السيد إلى جانب أحمد مالك. تدور أحداث العمل خلال ليلة واحدة مشحونة، يضطر خلالها الأب والابن إلى مواجهة تاريخ مشترك من الذكريات المعقدة والخلافات المتراكمة، في محاولة لإعادة بناء ما هدمه الزمن.

حصد الفيلم خلال عام 2025 مجموعة من الجوائز، منها جائزة الجمهور لأفضل فيلم دولي في الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وجائزة الإنجاز الإبداعي لأحمد مالك في مهرجان فجر السينمائي الدولي بدورته الـ43، إضافة إلى جائزة أفضل ممثل في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة. ونال جائزتين في مهرجان بروكسل لأفلام البحر المتوسط – سينما ميد، هما الجائزة الكبرى وجائزة سيني أوروبا، فضلاً عن جائزة أفضل ديكور لعاصم علي في مهرجان أيام قرطاج السينمائية بدورته الـ36.

كان آخر ظهور سينمائي لمالك عبر فيلم "6 أيام"، الذي عُرض العام الماضي ويُبث حالياً على إحدى المنصات الرقمية، وهو من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان.

وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، يواصل مالك حالياً تصوير مسلسل "سوا سوا" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، بمشاركة هدى المفتي ونهى عابدين وأحمد عبد الحميد وشريف الدسوقي. ويجسد أحمد مالك في المسلسل، الذي يمتد على 15 حلقة، شخصية شاب بسيط يعمل في مهنة حرفية ويقيم في منطقة السيدة زينب، ويقع في حب فتاة من أسرة ميسورة، لتواجه علاقتهما عقبات كبيرة بسبب الفوارق الطبقية. العمل من تأليف مهاب طارق وإخراج أحمد عبد الحميد.