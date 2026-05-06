أحمد سعد... صوت يتسع وكلمات وألحان تضيق

- أعلن أحمد سعد عن مشروع موسيقي يمتد حتى 2026، يشمل خمسة ألبومات متنوعة في الدراما والبهجة والإيقاعات الإلكترونية والموسيقى الكلاسيكية والأوركسترالية، وبدأ بألبوم حزين يضم خمس أغانٍ بتعاون مع شعراء وملحنين بارزين. - تميز الألبوم بتنوع موسيقي ودرامي، حيث قدمت الأغاني مثل "الغاليين" و"اتغابيت" و"وصلت معاك" و"بينسوا إزاي" و"أنا مش فاهمني" تجارب موسيقية مختلفة ضمن رؤية موحدة. - رغم الإشادة، واجه الألبوم نقداً لتجزئة الحالات الشعورية وضعف النصوص أحياناً، مع تكرار بعض العناصر الموسيقية، مما يتطلب مزيداً من التجريب والعمق.

في خطوة غير اعتيادية بسوق الأغنية المصرية، أعلن المغني أحمد سعد مع طرحه ألبومه الجديد (ميني)، انطلاق مشروع موسيقي ضخم يمتد على مدار عام 2026، ويتضمن خمسة ألبومات غنائية تتنوع حالاتها بين الدراما والبهجة والإيقاعات الإلكترونية والموسيقى العربية الكلاسيكية والأوركسترالية.

اختار سعد أن يفتتح هذا الماراثون الفني بألبومه الحزين، مقدماً من خلاله خمس أغان ("الغاليين"، و"اتغابيت"، و"وصلت معاك"، و"بينسوا إزاي"، و"أنا مش فاهمني") ليستعين من أجل عمله، بعدد من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين الذين رسموا ملامح الألبوم الموسيقية؛ إذ وضع الشاعر حسام سعيد كلمات أربع أغان، بينما شاركت منة عدلي القيعي في أغنية "وصلت معاك" التي تولى سعد تلحينها بنفسه.

أما صاحب النصيب الأكبر من الألحان فكان إسلام رفعت الذي قدم أربع أغان، ليضع بصمة لحنية موحدة للألبوم. وفي ما يخص التوزيع الموسيقي، تنوعت الرؤى بين فهد ("الغاليين" و"وصلت معاك")، وإيهاب كلوبيكس ("اتغابيت" و"أنا مش فاهمني")، ووسام عبد المنعم (بينسوا إزاي).

قدمت أغنية "الغاليين" نموذجاً موسيقياً مكتملاً، فمال الملحن إسلام رفعت إلى التدرج العاطفي في لحنه الدرامي، الذي اعتمد في الافتتاحية على نغم هادئ يعكس لحظة الصدمة الأولى.

ومع تطور الحالة الشعورية عبر الكلمات، يتصاعد اللحن تدريجياً وصولاً إلى اللازمة "بفارق ناس.. بقالي سنين". عندها تبلغ الأغنية ذروتها قوّةً، مستفيدة من انتقالات نغمية مدروسة تعكس عمق الألم واستمراريته. مع ذلك، يشبه قفلة المذهب والانتقال إلى اللازمة، إلى حد كبير أغاني سابقة قدمها رفعت مع سعد وغيره، لتكون وصفة يكررها الملحن الشاب مستفيداً من نجاحها.

أما التوزيع الموسيقي الذي حمل توقيع فهد، فقد نجح في خلق حالة مختلفة، من خلال توظيف الإيقاعات الخليجية ذات الطابع الشجي، إلى جانب إضافات إلكترونية، شكلت هوية صوتية مميزة، بينما جاء دور الميكس والماستر، بإشراف هاني محروس، ليحافظ على توازن دقيق بما يضمن وضوح أداء سعد، من دون الإخلال بغنى التوزيع.

وإن رأى بعض النقاد أن طبقة الإيقاع الإلكتروني كانت مرتفعة في بعض مقاطع الأغنية، ما جعلها تغطي أحياناً على جماليات الوتريات والآلات الحية التي وزعها فهد. وفي ما يخص أداء أحمد سعد؛ فقد تنقل بسلاسة بين النبرات الهادئة والانفجارات العاطفية، مستخدماً خامة صوته لإبراز تفاصيل الحالة الشعورية من دون مبالغة.

في "اتغابيت"، تبدأ الأغنية بمقدمة هادئة يقودها الغيتار، في اختيار يوحي بعزلة الحبيب المهجور، قبل أن يتقدم الكمان تدريجياً ليضيف طبقة شعورية أعمق، وخلق هذا الاندماج بين الآلتين حالة من الشجن الناعم. يستمر التقشف النسبي في التوزيع حتى مع دخول صوت سعد، ما يمنح المساحة الكاملة للكلمات. بعدها، يبدأ الإيقاع بالظهور خافتاً، وعكست هذه النقطة تحديداً ذكاء التوزيع بتأخير دخول الإيقاع، إذ استُخدم أداةً درامية واكبت تصاعد الحالة النفسية، لتنتقل بالأغنية إلى عمق الشعور.

ويضيف الإيقاع بعداً حركياً عكس حالة شخص يمضي في طريق الفراق رغم إدراكه بثقل هذا القرار، ليقود هذا التمهيد إلى القفزة الكبيرة في اللازمة "اتغابيت يوم ما صممت ومشيت"، عندما بلغ التصاعد مداه، سواء في كثافة التوزيع أو اتساع الأداء الصوتي، مع ذلك لم تأت الذروة دفعة واحدة، بل جاءت على مراحل، ومنحها هذا تأثيراً أقوى.

بعد هذه الذروة، تأتي لحظة صمت نسبي تمثّل عنصراً درامياً أساسياً، فينسحب الإيقاع وتبقى مساحة للكمان مع تداخل خفيف من الغيتار. ومثلت هذه الاستراحة لحظة تأمل عقب الاعتراف، وكأن الموسيقى تمنح المستمع فرصة لهضم الحالة شعورياً.

وفق ذلك، اعتمدت "اتغابيت" على ديناميكية الصعود والهبوط أكثر من اعتمادها على الانفجار اللحظي. وعلى الرغم من اختلاف الفكرة الدرامية للأغنية مع أخرى في الألبوم نفسه هي "أنا مش فاهمني"، فمن الملاحظ وجود تشابه في التوزيع القائم على الإيقاع الهادئ والبناء التدريجي، ما جعل التجربتين تبدوان وكأنهما تتحركان داخل الإطار السمعي نفسه.

تقدم أغنية "وصلت معاك" حالة مختلفة تقوم على الرومانسية بدلاً من الدراما الصاخبة، فاعتمدت على بساطة مدروسة في البناء الموسيقي. مع البداية، يتقدم صوت الغيتار الذي منح إحساساً بالوحدة، قبل أن يدخل أحمد سعد بنبرة هادئة عكست حالة الضعف والتردد التي عبرت عنها الكلمات، مبتعداً في أدائه عن القوة الصوتية المعتادة، ليبدو وكأنه يحكي حكاية.

يدخل الإيقاع بعدها تدريجياً، من دون أن يكسر الحالة العامة. ترافقه الوتريات لتعزيز البعد الدرامي، ما حافظ على الطابع البسيط للأغنية، التي تميزت أيضاً بثبات الإيقاع حتى الخاتمة، في اختيار خدم كلمات عبرت عن حالة من الحيرة والتعلق العميق، لذلك أيضاً غابت الذروة الصاخبة لصالح الإحساس الهادئ.

عموماً، تقترح "وصلت معاك" نموذجاً مختلفاً للأغنية الحزينة، معتمداً على البساطة والتدرج، وتبرز قدرة أحمد سعد على التعبير عن المشاعر بأسلوب هادئ وبسيط، ما جعلها واحدة من أكثر أغاني الألبوم تميزاً.

خلافاً للحالة الشاعرية التي تلتزمها "وصلت معاك"، تتقدم "بينسوا إزاي" إلى منطقة أكثر درامية، فاعتمدت بوضوح على بناء موسيقي يرتكز على حضور قوي لآلة مثل الكلارينيت، لتقود المشهد الدرامي منذ اللحظة الأولى بنغمة حملت شجناً قريباً من الصوت البشري، وسرعان ما التحقت بها لمسات من الغيتار، مهدت لدخول سعد في صحبة الكمان الذي أضاف بعداً أكثر درامية تناسب مع الحالة الشعورية التي أوحت بها الكلمات.

مع غناء سعد، استمر الرتم على هدوئه النسبي حتى لحظة دخول الإيقاع عند جملة "إنت محسسني إن أنا لو قلت لقلبي انساك هنساك"، لتزداد مساحة الدراما، ليدعم الإيقاع، ببساطته، حالة الشكوى الداخلية من دون أن يطغى على باقي العناصر الموسيقية، فحافظ الموزع وسام عبد المنعم على التوازن بين الدرامز والكلارينيت والآلات الوترية.

رغم تفاوت مستوى الألحان جاءت كلها منسجمة ضمن رؤية موحدة

في حين لعبت الفواصل الموسيقية دوراً مهماً في تعزيز الحالة، خصوصاً مع عودة الكلارينيت مصحوباً بآهات أحمد سعد. ورغم هذا الزخم العاطفي، ربما تكون الأغنية قد وقعت في النمطية، خاصة مع ثبات الإيقاع منذ لحظة دخوله وحتى النهاية من دون أي تطور ملحوظ. وقد يؤخذ على التوزيع الاعتماد المستمر على الكلارينيت في الفواصل، من دون إدخال ألوان موسيقية بديلة كان يمكن أن تضيف تنوعاً أكبر.

ومع ذلك، تظل "بينسوا إزاي" تجربة قائمة بالأساس على قوة الإحساس، إذ يراهن صناعها على الأداء الصوتي الصادق لأحمد سعد.

تبدأ أغنية "أنا مش فاهمني" بمقدمة يقودها الكلارينيت، في اختيار منحها طابعاً حزيناً وتأملياً منذ اللحظة الأولى. تكرّر هذا الحضور في الفواصل والوقفات، وكأنه صوت داخلي يعبر عن حيرة تملكت صاحبها بالكامل، ثم يدخل الغيتار مع صوت سعد، ليدعم رتم الأغنية الهادئ، وإن تطورت الحالة بعد ذلك تدريجياً.

يتضح هذا التدرج أكثر عند إدماج الدرامز، ثم يصبح أوضح لدى انتقال سعد إلى طبقات صوتية أعلى، في تعبير عن تصاعد التوتر الداخلي. وحينها تتحول الأغنية من مجرد تساؤل هادئ إلى مواجهة أكثر حدة مع النفس، خاصة مع إضافة الكمنجات التي عززت البعد الدرامي.

في ظل هذه الأجواء، لعبت الفواصل الموسيقية دوراً محورياً في بناء الأغنية، حين كان الغناء يتراجع لتتقدم الآلات، وعلى رأسها الكلارينيت. وعكست تلك الوقفات المتكررة حالة التردد وعدم الفهم، والتي عبرت عنها كلمات الأغنية. هكذا، تأتي نهاية العمل الغنائي امتداداً لهذا التوجه، إذ تنقطع الموسيقى مفاجأةً، لتترجم حالة الحيرة.

في المجمل، رغم الإشادة بالألبوم، لم يخلُ الأمر من ملاحظات نقدية، في مقدمتها فكرة تجزئة الحالات الشعورية إلى ألبومات منفصلة. فبينما رأى بعضهم أن تقسيم المشروع الغنائي إلى "الحزين" و"الفرفوش" و"الإلكترو"، يعكس ذكاءً تسويقياً يضمن الانتشار عبر المنصات وقوائم التشغيل، اعتبر آخرون أن الألبومات ستكون أقرب إلى مجموعة من الأغاني المنفصلة التي يجمعها مزاج واحد، وليس عملاً يحمل رؤية موسيقية شاملة.

أما في ما يخص المحتوى، فقد برزت إشكالية التوازن بين قوة الأداء وضعف النص في بعض الأحيان. فبينما يؤكد عدد من النقاد أن أحمد سعد وصل إلى مرحلة نضج صوتي لافت، قادر على أداء أعمال معقدة، جاءت كلمات عدد من الأغاني ضعيفة.

موسيقياً، جاء التنفيذ التقني نقطة قوة واضحة، إلا أن تكرار بعض العناصر، مثل الاعتماد على الكلارينيت في أكثر من عمل، أو التشابه في القفلات اللحنية، خلق إحساساً بالرتابة والتشبع السريع. في النهاية، يضع الألبوم الحزين أحمد سعد في منطقة وسطى بين نجاحه في ملامسة مشاعر الجمهور، وحاجته إلى مزيد من التجريب والعمق للحفاظ على هذا الزخم.