"أحلام القطار": تحفة كلاسيكية عن أميركا وعذاب بُناتها الأوائل

- يستعرض الفيلم حياة روبرت غراينَر، قاطع الأشجار الأميركي، الذي نشأ كطفل يتيم في أواخر القرن التاسع عشر، ويواجه قسوة الطبيعة وازدهار المدن الأميركية. - يركز الفيلم على ثنائية الغابة كمنطقة خطرة والمنزل كملاذ آمن، حيث يجد غراينَر الراحة مع زوجته وابنته، مما يعكس التناقضات في حياته. - تتصاعد الدراما بفقدان غراينَر لعائلته في حريق، مما يدفعه للانعزال، لكنه يتجاوز حزنه بمساعدة كلير تومبسون، ويعيش حياة مسالمة حتى وفاته وحيدًا.

في تداخل دقيق بين سيرة حياة قاطع الأشجار الأميركي روبرت غراينَر، ووصول بلده في أعتاب القرن الـ20 إلى مرحلة تاريخية فاصلة، حَسمَت فيها تحوّله الحتمي إلى إمبراطورية رأسمالية جديدة، يكتب المخرج كلينت بينتلي نصاً سينمائياً كلاسيكياً، يتتبع فيه مسار حياة طفل يتيم، يمضي في دروب غريبة، يكبر فيها وتكبر معه أسئلة محيّرة عن الوجود والموت والعنف، الذي طالما كان شاهداً عليه، ومتأثراً بما تركه من آلام وأوجاع نفسية فيه، لم تفارقه حياته كلّها.

لم يعرف الطفل، الذي ركب القطار المتّجه إلى ولاية أيداهو وهو في السادسة من عمره، لماذا كان وحيداً، من دون رفقة أحد من عائلته. في مدينة فراي، التي كانت أواخر القرن الـ19 كبقية مدن أميركية كثيرة قيد التأسيس، عاش طفولته المُوحشة، مُثقلاً بأسئلة العنف الذي يراه أمام عينيه، ولا يفهم دوافعه، كما لم يفهم لماذا يُطرد العمّال الصينيون، ويُجبرون على مغادرة المدينة.

ينتقل نص "أحلام القطار" (2025، كتابة بينتلي وغريغ كويدار) بين الأزمان، من دون تسلسل تقليدي، يترك للخيال مساحة بينها، ثم يربط أحداثها باشتغال جمالي، التصوير (أدولفو فيلوسو) أحلى ما فيه. عمله كقاطع أشجار غابات يمنح للكاميرا فرصة مناسبة لأخذ لقطات رائعة من داخلها. جمالها يتداخل مع قسوة، تفرضها الطبيعة على قاطعيها، كما يفرض نمو المدن الأميركية وازدهارها حاجة إلى توسيع خطوط السكك الحديدية، على امتداد مساحات بلد، يطلب مزيداً من الأخشاب والعمال لإتمامها من كل حدب وصوب.

تشغل مساحات السرد في الغابات جزءاً مهماً من مسار فيلم، تجوب حكايته مساحات وتواريخ ممتدة في 80 عاماً، عاش فيها روبرت غراينَر (أداء تمثيلي رائع لجويل أِدغَرتون) حياته كلّها متنقلاً بين غابة وأخرى، مُعايشاً عمالاً مثله لا يعرفون كثيراً عن ماضيهم، ولا تربطهم صلات قوية بمدنهم البعيدة، التي تركوها لضمان عيشهم. يقابل في الغابات أناساً من كل الأوطان، يتعايش معهم بوفاق. المشهد القاسي لمقتل أحد عمّال السكك الصينيين، على أيدي زملاء له، يجرونه عنوة ويرمونه من عَلٍ إلى وادٍ سحيق، بأمر مدير الشركة، يترك فيه شعوراً عميقاً بالذنب، لأنه لم يحاول إيقاف موته. شعور يلازمه طويلاً، ولا يبرح مناماته ولا أحلام يقظته. يترسّخ لقسوته كقناعة لديه. هذا الذنب سيتبعه عقاب لا مفرّ منه.

بعيداً من الغابات، يجد قاطع الأشجار، المتعَب والصموت، راحته في بيته، مع زوجته غلاديس (فيليسيتي جونز)، التي أحبها ووجد فيها تعويضاً لحرمان طويل. دخل الحب قلبه واستوطن، يوم قابلها صدفة في المدينة. يبني معها بيتاً جميلاً، يستقبلان فيه معاً مولودتهما الأولى. بعلاقتهما، يخلق النص السينمائي منطقتين مختلفتين: الغابة، المنطقة الغامضة، وأشجارها التي تُميت بسقوطها من يحب صحبتهم، فلا يبقى أثر منهم بعد موتهم سحقاً تحت جذوعها العملاقة، إلا أحذيتهم التي يعلّقها زملاؤهم على أشجار أخرى، تُذَكر العابرين بأنهم كانوا هنا ذات مرة في هذا المكان. ومثلها، يُثقِل لؤم وفجاجة سلوك أصحاب مشاريع بناء سكك الحديد دواخله، لعجزه عن مخالفتها. غضب الغابات، وفظائع شركات بناء سكك الحديد، يخيفانه، ولا تخف وطأته فيه إلا لحظة وصوله إلى المنطقة الأخرى، إلى منزله الريفي البسيط، وجنته الأرضية: عائلته. في المنطقتين المتناقضتين، لا يختل مستوى السرد، ولا أسلوب نقله الكلاسيكي مُتقن التنفيذ. التمثيل البارع يغدو عنصراً مكمّلاً له، ويجعل من المُنجز كله تحفة سينمائية.

الانتقال الدرامي الحاد فيه يحصل لحظة وصوله إلى المدينة بقطار يعبر جسوراً كثيرة، بُنيت ودُعّمَت خطوط سككه بأخشاب قطعها بيديه. رؤيته من بعيد دخاناً متصاعداً من جهة الغابة، المحيطة ببيته، تثير مخاوفه. لم يعثر على زوجته ولا ابنته. التهمتهما النيران، وهو لا يريد تصديق ذلك. تيقّن أن لعنة مقتل الصيني تلاحقه، فينعزل وينسحب إلى العراء. يلعب الزمن لعبته، ويخفف عنه وجع الفقدان. يبني كوخاً، من دون غرفة نوم، فوق رماد خشب بيته المحترق، بمعونة صديق من السكان الأصليين. يضحى وجوده فيه عدمياً، لا تنكسر حدّته إلا بعد تعرّفه على كلير تومبسون (كيري كوندون). مصارحته لها عما في قلبه من حزن، يلقى تفهّماً منها، لأنها مثله خسرت أيضاً في حياتها، لكنها تريد المضي فيها. خروجه من الغابة، وتجواله في المدينة المتحولة إلى ولاية حديثة، يُذكرانه بعزلته الطويلة، ويُشعره ركوب طائرة صغيرة في مناسبة احتفالية، مقابل مبلغ بسيط، بأن تحوّلات هائلة حدثت في العالم وفي بلده، وأنه يشارك في صنع بعضها، من دون أن يرتكب جرماً، ولا يحمل سلاحاً.

عاش حياته مسالماً، ومات وحيداً في مدينة لا تتذكّر بُناتها الأوائل، ولا الذين كدّوا بغاباتها. مدن تتنكّر لأولئك الذين جاؤوا من بعيد، ولقوا مصرعهم ظلماً فوق جسورها الحديثة، وسكك قطاراتها التي غدت أحلامها كوابيس للفاتحين لها دروب المسير، في أراضي الإمبراطورية الجديدة.