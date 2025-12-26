أبقار البحر... منذ 21 مليون سنة في قطر

- اكتشف فريق دولي نوعًا جديدًا من الثدييات البحرية يشبه الأطوم في موقع أحفوري بقطر، يعود إلى 21 مليون سنة، وأطلق عليه اسم "سلواسيرن قطرنيسز". يشير الاكتشاف إلى دور بيئي مشابه للأطوم الحديث في الخليج العربي. - الدراسة المنشورة في مجلة PeerJ أظهرت أن الموقع يحتوي على أكثر من 170 موقعًا لأحافير أبقار البحر، مما يجعله من أغنى المواقع عالميًا. الكائن المكتشف يمتلك سمات تشريحية مشابهة للأطوم الحديث، مما يعزز دوره كمهندس بيئي. - يواجه الأطوم الحديث تحديات بيئية تهدد مستقبله، ويبرز الاكتشاف أهمية فهم التاريخ البيئي للمنطقة. موقع المسحبية مرشح قوي لموقع تراث عالمي لليونسكو.

كشف فريق بحثي دولي عن نوع جديد من الثدييات البحرية تشبه أبقار البحر (الأطوم)، بعد دراسة موقع أحفوري فريد في جنوب غربي قطر يعود لنحو 21 مليون سنة. يشير الاكتشاف إلى أن هذه الكائنات القديمة لعبت دوراً بيئياً مشابهاً تماماً لدور الأطوم الحديث في الخليج العربي اليوم، إذ تساهم في تشكيل قاع البحر عبر رعي الأعشاب البحرية.

في الدراسة التي أعدها باحثون من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمؤسسة سميثسونيان، بالتعاون مع متاحف قطر، ونشرت يوم العاشر من ديسمبر/ كانون الأول في مجلة PeerJ، أطلق الفريق على الكائن اسم سلواسيرن قطرنيسز (Salwasiren qatarensis)، تكريماً لخليج سلوى القريب من الموقع الأحفوري، وللدور الذي تلعبه قطر في حفظ هذا الإرث الطبيعي.

يقول الباحث المشارك في الدراسة نيكولاس بايسون، كبير المتخصصين في أحافير الثدييات البحرية بمتاحف سميثسونيان، إن الفريق عثر على قريب بعيد للأطوم الحالي في طبقات صخرية لا تبعد سوى عشرة أميال عن خليج غني بالأعشاب البحرية، وهو الموطن الرئيس للأطوم اليوم. يضيف في تصريحات لـ"العربي الجديد": "هذا الجزء من العالم كان موطناً مثالياً لأبقار البحر طوال 21 مليون سنة، لكن الأنواع فقط هي التي تغيرت عبر الزمن".

يشير الباحث إلى أهمية قراءة هذا الاكتشاف بوصفه تسجيلاً بيئياً دقيقاً لعالم قديم، قائلاً: "عندما نجد هذا الكم من البقايا الأحفورية، نبحث دائماً عن مدى دقتها في تمثيل المجتمع القديم. وفي حالة محمية المسحبية، أظهرت الأدلة أن العظام لم تنتقل لمسافات بعيدة، ما يعني أنها تقدم لنا صورة حقيقية لمجتمع أبقار البحر الذي عاش هناك فعلاً". يضيف: "لدينا أيضاً مقارنة حديثة مهمة من خلال بيانات الأطوم المعاصر في الخليج، واتساق الأنماط الجغرافية بين التوزيع الحديث والأحفوري يعزز أن ما نراه في المسحبية يعكس بيئة بحرية قديمة فعلية وليست حدثاً عشوائياً".

يشبه الأطوم الحديث قريبه القديم في شكله العام وأنفه المنحني المزود بشعيرات حساسة تساعده أثناء الرعي، مع فارق رئيسي يتمثل في الذيل؛ إذ يمتلك الأطوم ذيلاً مشقوقاً يشبه ذيل الدلفين، بينما تمتلك بقرة البحر الأميركية ذيلاً دائرياً. ورغم هذا التشابه، فإن هذه الثدييات العاشبة ترتبط من الناحية التطورية بالفيلة أكثر من ارتباطها بالدلافين أو الحيتان.

يعيش الأطوم اليوم في المياه الساحلية الممتدة من غرب أفريقيا عبر المحيط الهندي إلى شمال أستراليا، ويضم الخليج العربي أكبر تجمع منفرد للأطوم في العالم. يلعب الأطوم دوراً مهماً، فهو "مهندس بيئي" يعيد تشكيل قاع البحر أثناء تغذيته على الأعشاب البحرية، ما يطلق عناصر غذائية مدفونة ويعيد تنشيط النظام البيئي.

لكن مستقبل الأطوم في الخليج يواجه تحديات، إذ يتعرض لصيد جائر، وتتأثر موائله بتلوث المياه والتطوير الساحلي، إضافة إلى ارتفاع الحرارة والملوحة الذي يهدد مروج الأعشاب البحرية.

ومن هنا تأتي أهمية ما تكشفه الأحافير. يقول الباحث: "إذا تمكنا من فهم كيف نجت مجتمعات الأعشاب البحرية من الضغوط المناخية وتغيرات مستوى البحر والملوحة في الماضي، فقد نضع أهدافاً أفضل لمستقبل الخليج". ولأن أوراق الأعشاب البحرية الرقيقة نادراً ما تتحجّر، يعتمد الباحثون عادة على عظام العواشب البحرية القديمة لفهم الأنظمة البيئية الماضية.

"اللافت أن سلواسيرن يمتلك السمات التشريحية الضرورية للقيام بدور المهندس البيئي، مثل الأنياب على الخطم والأضلاع الثقيلة التي تساعده على البقاء قرب القاع. هذه الصفات هي نفسها التي تتيح للأطوم الحديث تنظيم بيئات الأعشاب البحرية اليوم"، يقول الباحث.

موقع المسحبية في جنوب غربي قطر هو أحد أغنى مواقع هذه الأحافير في العالم؛ إذ لاحظ جيولوجيون في سبعينيات القرن الماضي وجود عظام وفيرة ظنوا أنها تعود لزواحف منقرضة، قبل أن يكتشف علماء الحفريات لاحقاً أنها تعود لأبقار البحر. يقول بايسون: "كان الموقع يعرف بيننا باسم مقبرة الأطوم، لكن لم يخطر في بال أحد أنه بهذه الضخامة والغنى".

وبعد الحصول على التصاريح اللازمة عام 2023، نفذ الفريق مسحاً واسعاً للموقع وأكد أن طبقاته تعود إلى العصر الميوسيني المبكر قبل نحو 21 مليون عام، وكشفت الأحافير أن المنطقة كانت بحراً ضحلاً يعج بأسماك شبيهة بالباراكودا وأسماك القرش والدلافين القديمة والسلاحف البحرية.

عثر الباحثون على أكثر من 170 موقعاً تحتوي على أحافير لأبقار البحر، ما يجعل المسحبية أغنى موقع معروف عالمياً بأحافير هذه الكائنات، بل ينافس مواقع شهيرة مثل سيرو بايينا في تشيلي، الذي يضم مقبرة جماعية لحيتان منقرضة. ورغم التشابه الكبير بين الهيكل العظمي لأطوم اليوم والأنواع القديمة المكتشفة، فإن الأخيرة تمتاز ببقايا أطراف خلفية اختفت لاحقاً أثناء تطور أبقار البحر الحديثة، إضافة إلى أنف أكثر استقامة وأنواء أصغر حجماً.

يضيف المؤلف المشارك في الدراسة: "ليس مفاجئاً أن نجد أطرافاً خلفية في هذا النوع، لأن كثيراً من أقاربه الأحفوريين احتفظوا بها، لكن العثور عليها كان اكتشافاً نادراً. عادة تتحلل هذه العظام قبل الدفن، لذا فإن وجودها هنا يمثّل حظاً استثنائياً".

يقدر الباحثون وزن النوع الجديد بنحو 250 رطلاً (113.4 كيلوغراماً)، أي ما يساوي وزن باندا بالغة، لكنه يظل من أصغر أنواع أبقار البحر التي اكتشفت حتى اليوم، إذ يصل وزن الأطوم الحديث أحياناً إلى ثمانية أضعاف ذلك.

تشير كثافة العظام المكتشفة في المسحبية إلى أن الكائن المكتشف لعب الدور نفسه الذي يلعبه الأطوم اليوم مهندساً لمروج الأعشاب البحرية، ما يفتح نافذة مهمة على ماض بيئي كان الخليج خلاله مركزاً للتنوع الحيوي.

يقول بايسون: "يمنحنا هذا التجمع الأحفوري الغزير دليلاً قوياً على أن سلواسيرن أدّى دور الأطوم الحالي تماماً، مع اختلاف النوع فقط وليس الوظيفة". يرجح الباحثون أن الموقع قد يكشف لاحقاً عن أنواع أخرى، إذ غالباً ما توجد أحافير أبقار البحر في مجموعات تضم أكثر من نوع.

يختتم الباحث مؤكداً الأهمية المستقبلية للموقع قائلاً: "المسحبية منطقة محمية بالفعل، لكن أهميتها الاستثنائية تجعلها مرشحة قوية لموقع تراث عالمي ليونسكو.

ومع تغير الخليج نحو ظروف أشد حرارة وملوحة عالمياً، يصبح فهم تاريخ هذه النظم البيئية مفتاحاً لتوجيه القرارات المقبلة. ومن دون بيانات شاملة عن تحركات الأطوم وأعدادها اليوم، سيكون من الصعب صياغة حلول فعالة لحمايتها".