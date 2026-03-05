"أبطال الرمال"... ثلاث خماسيات شعرية

على أكثر من فضائية خليجية، يُعرض مسلسل "أبطال الرمال" وهو من إنتاج المؤسسة القطرية للإعلام، وتأليف خالد الجبر بالشراكة مع سامر جبر مخرج العمل، وتدور أحداثه في 15 حلقة، مقسّمة على ثلاث خماسيات؛ تبدأ بالخنساء، ثم الشنفرى، وتنتهي بخماسية عن زبيبة، أم الشاعر عنترة بن شدّاد.

يخوض المخرج سامر جبر مغامرة العودة إلى العصرين الجاهلي وبداية الإسلامي، ليقدّم دراما مشغولة بإتقان، خصوصاً في اختياره لمجموعة من الممثلين العرب الذين جسدوا هذه الشخصيات بقدرة تعيد المشاهد إلى ذاك العصر.

ليست المرة الأولى التي نشاهد فيها دراما عن الخنساء؛ ففي عام 1977، عُرض مسلسل يحمل اسم الشاعرة من إخراج صلاح أبو هنود، وأدّت دورها الممثلة منى واصف.

في "أبطال الرمال"، تُجسد فرح بسيسو دور تماضر بنت عمرو بن الحارث، الشهيرة بالخنساء، والتي عُرفت بأشعارها في شقيقيها معاوية وصخر، وتتناول الخماسية، إلى جانب قصائدها، مرحلة اعتناقها الإسلام. بهذا، يبدو العمل محاولة لإعادة رسم شخصيات تاريخية على الشاشات، تتجاوز السرد المعروف للروايات الكثيرة التي تحيط بهذه الأسماء، خصوصاً في ما يتعلّق بالعصر الجاهلي.

في العصر الجاهلي، تشكّلت ملامح قاعدة ثقافية ولغوية راسخة لدى العرب، إذ كانت تلك الحقبة مرحلة مهمة في بناء الهوية الفكرية والاجتماعية. ومن قلب الصحراء برزت القبائل، تتنافس على النفوذ والسيادة، فتحوّلت الصحراء إلى ساحة تعكس رؤى كل قبيلة وطموحاتها. وفي خضم هذا التنافس، سعى بعض الأفراد إلى التحرر من القيود والتقاليد التي كانت تربط أبناء العشيرة ببعضهم بعضاً، في محاولة لإثبات ذواتهم والتطلع إلى قدر أوسع من الحرية والاستقلال.

تعالج الخماسية الثانية موضوع ثورة الحرية بقيادة الشنفرى، وتسرد واحدة من أشد صفحات التاريخ العربي حرارة وتوتراً هي قصة الشنفرى الأزدي رمز التمرد والعدالة، إذ سيظهر في العمل رفاقه الأسطوريون السليك بن السلكة، وتأبط شراً، وعمرو بن براق، وأبو كبير الهذلي.

أما الخماسية الثالثة، فتستوحي حكاية زبيبة... أم الفارس عنترة، وتغوص في إحدى أكثر القصص تأثيراً في الموروث العربي هي قصة زبيبة المرأة التي عاشت العبودية وقسوة المصير، لكنها أنجبت أعظم فرسان العرب عنترة بن شداد، وصنعت من هشاشتها قوة خالدة.

في تناول شخصية عنترة، بوصفها إحدى أبرز الشخصيات التي عُرضت في العمل، ابتعدت المعالجة الدرامية عن الوقوع في فخ التقليد أو المبالغة في تصوير البطولة، وركّزت بدلاً من ذلك على إبراز الصراع الداخلي الذي عاشه عنترة، خاصة ما يتعلق بإحساسه بالرفض والتمييز الذي عانى منه.

وقد أشار الفنان سلوم حداد، الذي جسّد الشخصية، إلى أن مسلسل "أبطال الرمال" يقدّم شخصيات تاريخية بوصفها بشراً من لحم ودم، وليست مجرد رموز جامدة، مؤكداً أن قوة العمل تكمن في أنسنة التاريخ وتقريبه من وجدان الناس، بما يعكس صراعات إنسانية لا تزال أصداؤها حاضرة حتى اليوم.

وقدّمت الممثلة سعاد خيي شخصية زبيبة، والدة عنترة، بصورة إنسانية عميقة؛ فهي ليست مجرد رمز للأمومة، بل امرأة عانت القهر والرفض الاجتماعي، ووجدت نفسها ممزقة بين عاطفة الأم وضغوط المجتمع، لكنها تمسكت بابنها وأصرّت على حمايته في عالم لم يعترف به ولم ينصفه.