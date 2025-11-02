أبرز مفترسي حرية الصحافة في 2025... من إسرائيل إلى إيلون ماسك

- في اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحافيين، نشرت منظمة مراسلون بلا حدود قائمة بـ34 من مفترسي حرية الصحافة لعام 2025، الذين يهاجمون الصحافيين وحرية الإعلام بطرق متنوعة تشمل القتل والسجن والتشهير. - تضم القائمة شخصيات بارزة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالإضافة إلى شركات مثل "ألفابت" و"ميتا"، مما يبرز تنوع التهديدات ضد حرية الصحافة. - تؤكد المنظمة أن الإفلات من العقاب ليس حتمياً، داعيةً إلى تسمية ومحاسبة منتهكي حرية الإعلام، مشيدةً بقدرة أعداء الإعلام على تجديد هجماتهم.

بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، الذي يُحتفل به اليوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني، نشرت منظمة مراسلون بلا حدود قائمة بـ34 من مفترسي حرية الصحافة في 2025 الذين هاجموا الصحافيين والحق في الحصول على المعلومات. وتقول المنظمة إن ما يجمعهم هو كراهية حرية الصحافة وإسكات أصوات وسائل الإعلام المستقلة، والاعتداء على الحق في الأخبار والمعلومات. وأضافت أن أساليبهم في فرض الصمت تختلف وتتراوح بين القتل، والسجن، والتشهير، والدعاية، وجيوش المتصيدين الإلكترونيين. وأكدت أن "الكشف عن هذه الأسماء في هذا اليوم الرمزي هو بمثابة تذكير بأن الإفلات من العقاب ليس حتمياً"، مطالبةً بـ"تسمية أولئك الذين ينتهكون حرية الإعلام ومحاسبتهم".

وجاء في قائمة مفترسي حرية الصحافة في 2025 الـ34 كل من:

جيش الاحتلال الإسرائيلي زعيم حركة طالبان في أفغانستان هيبة الله أخوند زاده المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو شركتا "ألفابت" و"ميتا" الأميركيتان رجل الأعمال والمستشار السابق لرئيس الولايات المتحدة إيلون ماسك المنظمة الصهيونية لمطاردة التقارير الصحافية والضغط على المؤسسات الإعلامية "أونست ريبورتينغ" رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو رئيس أذربيجان إلهام علييف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الحزب الشيوعي الصيني لجنة أمن الدولة والسلام في ميانمار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المجلس العسكري في بوركينا فاسو كارتل خاليسكو الجيل الجديد في المكسيك الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة بريندان كار مؤسسة مكافحة الإرهاب في غواتيمالا نائب المدعي العام في العاصمة الكمبودية بنوم بنه سينغ هيانغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي كا تشيو الدائرة الاتحادية لرقابة الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام

في روسيا (روسكومنادزور) مجموعة أداني الهندية رجل الأعمال ورئيس وزراء جورجيا السابق بيدزينا إيفانيشفيلي خبير الدعاية الروسي فلاديمير تاباك صندوق ألدن غلوبال كابيتال الاستثماري الأميركي الرئيس الكيني ويليام روتو رجل الأعمال الفرنسي فينسنت بولوري رئيسة تحرير مؤسسة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية مارغريتا سيمونيان الموقع الإخباري القومي الهندوسي الهندي "أوب إنديا" الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو.

ونقلت المنظمة عن مديرها العام تعليقه على قائمة مفترسي حرية الصحافة في 2025 بـ"دعونا نشيد بقدرة أعداء الإعلام على تجديد طبيعة هجماتهم ضد الصحافة باستمرار. تسلّط هذه النسخة الأخيرة من تقرير 'مفترسي حرية الصحافة' الضوء على تنوع التهديدات. فبينما يسعى بعض السياسيين إلى خنق المعلومات الموثوقة، يلجأ آخرون إلى قتل الصحافيين أو سجنهم، بينما يعمد آخرون إلى التلاعب بتمويل وسائل الإعلام أو استخدام التصريحات العامة أو الإجراءات القانونية لإسكات الصحافيين. من خلال الكشف عن صورهم في هذا اليوم الرمزي لمكافحة الإفلات من العقاب، تؤكد منظمة مراسلون بلا حدود أن الإفلات من العقاب ليس حتمياً، وأن من ينتهكون حرية الإعلام يجب تسميتهم ومحاسبتهم".