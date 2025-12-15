أبرز مشاكل تحديث GPT-5.2 من "أوبن إيه آي"

- أداء بطيء وإجابات مطولة: يعاني GPT-5.2 من بطء ملحوظ في وضع التفكير، مما يؤثر على سرعة الأداء، كما أن التعامل مع طول الأسئلة وتنسيقها مبالغ فيه، مما يجعل الإجابات مرهقة وغير موجزة. - مشاكل برمجية وتوليد الصور: حصل النموذج على تقييم منخفض في اختبار البرمجة بسبب أخطاء جوهرية في معالجة البيانات، كما يواجه صعوبة في توليد صور معقدة بشكل دقيق، مما يؤثر على دقته في تنفيذ التعليمات. - استمرار مشكلة الهلوسة: يواجه GPT-5.2 تحديات في تقديم إجابات دقيقة، مما يزيد من خطر نشر معلومات مضللة، وهو عيب مستمر في نماذج الذكاء الاصطناعي من أوبن إيه آي.

خلال الأيام الأخيرة أصدرت شركة أوبن إيه آي أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها GPT-5.2، واصفةً إياه بأنه أكثر نماذجها تطوراً في مجالَي الرياضيات والعلوم، لكن هذا لا يعني أنه نسخة تخلو من المشاكل، إذ يعاني من عيوب في السرعة والجمود والتعامل مع الأكواد، بالإضافة إلى مشاكل مستمرة تتعلق بتوليد الصور. في ما يلي توضيح لهذه الأخطاء:

مشكلة البطء

نشر الرئيس التنفيذي لشركة هايبر رايت إيه آي لتطوير النصوص بالذكاء الاصطناعي، مات شومر، عبر مدونة مراجعته تحديث "أوبن إيه آي"، ووجد أن GPT-5.2 يعاني من "بطء ملحوظ" في الأداء عند استخدام وضع التفكير، وكتب في مراجعته المتعمقة: "بحسب تجربتي، وضع التفكير بطيء جداً في معظم الأسئلة".

طول الإجابات

في تغريدة لها اشتكت رائدة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، آلي كي ميلر، من أن "طول الأسئلة وتنسيقها مبالغ فيهما، فقد تحول سؤال بسيط إلى 58 نقطة مرقمة". كذلك لاحظت أن النسخ واللصق في البريد الإلكتروني مزعجان. واشتكت من كونه بات مرهقاً عندما يريد المستخدم قراراً واضحاً أو شرحاً موجزاً.

مشاكل واضحة في البرمجة

منح موقع زي دي نت التقني GPT-5.2 علامة خمسة فقط من عشرة في اختبار البرمجة. وأوضح أن هذه العلامة السلبية تعود إلى كون "الكود الذي قدمه احتوى على خطأين جوهريَين؛ الأول هو أنه في حال عدم إدخال أي بيانات، اعتبرها قيمة صفرية، بينما كان من المفترض أن يُرجع خطأ 'لا يوجد إدخال'"، والخطأ الثاني أكثر خطورة بحسب الموقع: "إذا جرى تمرير نوع بيانات غير سلسلة رقمية إلى الدالة، فسوف تتعطل. لم يجرِ توفير أي فحص للأخطاء المتعلقة بنوع البيانات".

فشل في توليد بعض الصور

في اختبار آخر، طلب "زي دي نت" من تحديث "أوبن إيه آي" الجديد توليد صورة طائرات في وضع طيران تحمل عالياً مراوح توربينية. معظم برامج الذكاء الاصطناعي تفشل في جزء من التعليمات ويقول "محمولة بواسطة أربع مراوح توربينية موجهة للأعلى داخل أغطية دائرية". لاحظ الموقع أن GPT-5.2 فسّر معظم التعليمات على نحوٍ صحيح، لكنه، كغيره من البرامج، واجه صعوبة في توجيه تلك المراوح عمودياً. وبالتالي، خسر نقاطاً في الاختبار.

هلوسة روبوتات "أوبن إيه آي" مستمرة

يبدو أن أزمة الهلوسة وعدم الدقة مستمرة، إذ لاحظ اختبار أن GPT-5.2 يُقدّم إجاباته من دون تدقيق، خاصةً بالمقارنة مع نماذج GPT السابقة. وهذه واحدة من العيوب الأشهر في روبوتات الدردشة، والتي تهدّد بنشر التضليل وتقديم معلومات خاطئة بطريقة قد تهدّد سلامة المستخدم وحياته.