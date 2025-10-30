أبرز الميزات الجديدة في "ماك أو إس 26.1"

- تحديث "ماك أو إس تاهو 26.1" من آبل يقدم ميزة التحكم في مظهر "الزجاج السائل"، مما يتيح للمستخدمين اختيار بين مظهر شفاف أو ملون لتقليل التشويش على الشاشة. - ميزة "أوطوميكس" الجديدة تتيح انتقالاً سلساً بين الأغاني عبر "إيربلاي"، مما يعزز تجربة الاستماع الموسيقي. - تحسين جودة صوت "فيس تايم" في ظروف النطاق الترددي المنخفض، مع تحديثات أمنية لحسابات الأطفال لتقييد الوصول إلى محتوى الكبار.

تُصدِر شركة آبل قريباً تحديث نظام التشغيل "ماك أو إس تاهو 26.1"، والذي سيأتي مع بعض الميزات الجديدة، من بينها التحكم في مظهر "الزجاج السائل" على جهاز "ماك"، الذي أثار الكثير من الجل منذ صدوره، بالإضافة إلى ميزة "أوطوميكس" لـ"إيربلاي"، وتحسين جودة الصوت في تطبيق "فيس تايم". ومن المرجح أن يصل التحديث الأيام القليلة المقبلة، وقد يأتي مع تحديثات أمنية.

أبرز مستجدات "ماك أو إس تاهو"

مظهر "الزجاج السائل" كان التحديث الأبرز في أنظمة "آبل" هذا العام، والمثير للجدل أيضاً، إذ اشتكى مستخدمون من أن المظهر الشفاف يتداخل مع الخلفية محدِثاً تشويشاً وفوضى على الشاشة. لهذا قرّرت الشركة تحديث "ماك أو إس تاهو" بمنح المستخدمين خيار التحكم في مظهر "الزجاج السائل". ويتضمن مفتاح جديد، موجود في "إعدادات النظام" ثم "المظهر"، خيارين: الأول "شفاف"، يحافظ على المظهر الأصلي لـ"الزجاج السائل"، والثاني "ملون"، يقلّل من الشفافية وظهور الخلفية.

ومن تحديثات "آبل" الجديدة ميزة جديدة تشبه ميزة "الدي جيه" الموسيقي اسمها "أوطوميكس"، والتي تصنع تلقائياً انتقالاً سلساً بين الأغاني، حتى غير المتشابهة، بحيث تتلاشى أغنية وتظهر الأخرى. وفي "ماك أو إس 26.1" تعمل ميزة "أوطوميكس" الآن عبر "إيربلاي" بعدما كانت غائبة في السابق.

وتقول "آبل" إن مستخدمي "ماك" سوف يلاحظون في إصدار 26.1 تحسّناً في جودة صوت "فيس تايم" في ظروف النطاق الترددي المنخفض. ولم تقدّم الشركة تفاصيل إضافية، لكن هذا قد يعني، بحسب موقع لايف هاكر، أنه إذا كان المستخدم يتصل بشخص ما في منطقة ذات إشارة ضعيفة، أو باتصال "واي فاي" ضعيف، فسيتمكن المتحدّثان من سماع بعضهما البعض بشكل أفضل.

تحديثات أمنية للكبار والصغار

إذا كان جهاز "ماك" يحتوي على حسابات أطفال (مخصصة للأعمار من 13 إلى 17 عاماً)، فسيستفيد من فلاتر أمان الاتصالات ومحتوى الإنترنت بشكل تلقائي، وهي فلاتر صُمّمت لتقييد الوصول إلى محتوى الكبار. هذا ولم تعلن "آبل" عن تحديثات أمنية جديدة لنظام "ماك أو إس 26.1" بعد، لكن لا تُصدر الشركة في كثير من الأحيان تصحيحات أمنية منفصلة كما تفعل الشركات الأخرى، باستثناء حالات الطوارئ. وبدلاً من ذلك عادةً ما تُضمّن تصحيحات الأمان ضمن التحديثات الفرعية مثل الإصدار 26.1.