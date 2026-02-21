أبرز الفروق بين باقات "تشات جي بي تي"

- تشات جي بي تي غو: خيار متوسط بتكلفة 8 دولارات شهريًا، يقدم ميزات أفضل من النسخة المجانية، لكنه يواجه قيودًا مثل الذاكرة المحدودة وعدم القدرة على تحليل بيانات متقدم. - تشات جي بي تي بلس: بتكلفة 20 دولارًا شهريًا، يوفر ميزات متقدمة مثل تصفح الإنترنت وتوليد الصور، لكنه قد يعاني من "الهلوسة"، مما يتطلب تدقيقًا في الأجوبة. - تشات جي بي تي برو: بسعر 200 دولار شهريًا، موجه للمحترفين، يقدم ميزات "بلس" مع قيود أقل وتحليل معمق، لكن قد لا يكون ضروريًا لمعظم المستخدمين بسبب التكلفة العالية.

تُقدّم شركة أوبن إيه آي باقات عدة من روبوت الدردشة "تشات جي بي تي". فلديها النسخة المجانية، ثم باقات "برو" و"بلس" و"غو". أسعارها تتراوح بين 8 و200 دولار، ما يجعل المستخدم يتساءل، هل هناك فعلاً فروق بينها؟ وهل تستحقّ هذه الفروق أن يدفع مالاً أكثر من أجل استخدامها؟

ملخّص الفروق بين النسخة المجانية و"غو" و"بلس" و"برو"

الميزة / الباقة النسخة المجانية تشات جي بي تي غو تشات جي بي تي بلس تشات جي بي تي برو السعر مجانية حوالي 8 دولارات شهرياً حوالي 20 دولاراً شهرياً حوالي 200 دولار شهرياً النماذج المتاحة وصول محدود وصول أفضل من المجاني وصول واسع وسريع لنماذج قوية أفضل وصول للنماذج المتقدمة عدد الرسائل حدود منخفضة جداً أعلى من المجاني حدود عالية حدود عالية جداً (شبه غير محدودة) توليد الصور محدود أو غير متاح نعم نعم مع أولوية نعم بأعلى حدود رفع الملفات محدود متاح متاح بحدود واسعة متاح بحدود عالية جداً الذاكرة والتذكر محدود أفضل من المجاني ذاكرة متقدمة أفضل مستوى من الذاكرة أدوات البحث المتقدم غير متوفر محدود أو غير متوفر متوفر متوفر بحدود أعلى أدوات البرمجة غير متوفر غير متوفر متوفر متوفر توليد الفيديو غير متوفر غير متوفر متوفر بإمكانات محدودة متوفر بإمكانات عالية الأنسب لـ الاستخدام البسيط استخدام متوسط المستخدمون النشطون المحترفون والشركات

تشات جي بي تي غو

بحسب مراجعة موقع أندرويد أوثوريتي، فإن "تشات جي بي تي غو" يقدّم "مقابل سعر فنجان قهوة شهرياً مساعداً أكثر كفاءة بكثير من النسخة المجانية". ويختلف "غو" عن باقات مثل "بلس" في أنه يمثّل خياراً وسطاً مناسباً: فهو ليس موجهاً لمن يستخدم روبوت الدردشة مرة واحدة في الأسبوع لتصحيح جملة أو كبديل سريع لمحرك البحث، بل لمن يعتمد عليه بشكل متكرر ويعرف حدوده، من دون أن يرغب في دفع مبلغ أعلى مقابل ميزات قد لا يحتاج إليها. مع ذلك، لا يخلو "غو" من قيودٍ تجعله أقل تقدّماً من "بلس" أو "برو". فإذا كان المستخدم مطوِّراً يحتاج إلى تحليل بيانات متقدّم أو يعمل على تحميل مجموعات بيانات كبيرة، فسيواجه حدوداً واضحة في الاستخدام. كما أن الذاكرة تبقى محدودة؛ فعند إطالة المحادثة لفترة طويلة، قد يبدأ "تشات جي بي تي" بفقدان بعض التفاصيل أو تشويه السياق. تكنولوجيا "كروم" قد يكشف المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي في المواقع

تشات جي بي تي بلس

"تشات جي بي تي بلس"، الذي تبلغ كلفة الاشتراك به 20 دولاراً شهرياً، يتيح الوصول إلى أحدث الميزات والنماذج أولاً، مع أولوية الوصول خلال أوقات الذروة. وإذا كان لدى المستخدم نموذج مفضّل من حقبة سابقة لـ"تشات جي بي تي"، فـ"بلس" يتيح الاستمرار في استخدامه. وبدلاً من مجرد الإجابة على الأسئلة، يمكن لهذه الباقة تصفّح الإنترنت، وملء النماذج، وإنجاز المهام متعددة الخطوات، بالإضافة إلى الأبحاث المعمّقة وتوليد الصور. ومع ذلك، فإن هذه النسخة أيضاً تعاني من "الهلوسة"، وبالتالي وجب التدقيق في الأجوبة وعدم الاعتماد عليها تماماً كمصدر موثوق.

تشات جي بي تي برو

"برو" هي الباقة الأعلى سعراً، إذ تصل تكلفتها الشهرية إلى 200 دولار شهرياً. وهي باقة مخصّصة للمستخدمين الأكثر خبرة الذين يحتاجون إلى أقصى استفادة من روبوت الدردشة. جميع الميزات المتوفرة في "تشات جي بي تي بلس" متوفرة أيضاً في باقة "برو"، لكن مع قيود أقل بكثير؛ يشمل ذلك توليد صور أسرع وغير محدود، مع أولوية الوصول، وكذلك حدوداً أعلى للبحث العميق، والوكيل، والذاكرة، وحجم السياق، إلى جانب وصول موسّع لتشغيلات البرمجة الطويلة؛ وهذا بالإضافة إلى أعلى حدود وأفضل تجربة لتوليد المقاطع.

ومع ذلك، يلفت موقع تك رادار التقني إلى أنّ "تشات جي بي تي 5 برو" مثلاً يقدّم تحليلاً معمقاً ومعقداً للغاية لكل سؤال يطرحه المستخدم، ولا يحتاج معظم الناس إلى ذلك في أغلب الأحيان، خصوصاً مع فارق السعر الكبير مقارنة بباقات "أوبن إيه آي" الأخرى.