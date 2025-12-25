أبرز أرقام موسوعة غينيس القياسية في 2025

- حيوانات بأرقام قياسية: شهدت موسوعة غينيس 2025 تسجيل حيوانات بأرقام استثنائية، مثل الكلب الدانماركي ريجي كأطول كلب، والشيواوا بيرل كأقصر كلب، وحمارين في بريطانيا بأطول حمار وأطول أذنين، والجاموس المائي كينغ كونغ كأطول جاموس مائي. - مشاهير في موسوعة غينيس: حصلت دوللي بارتون على لقب أيقونة الموسوعة لإنجازاتها الفنية، ويوسين بولت كأسرع رجل، مما يعكس تأثيرهما في الفن والرياضة. - إنجازات فردية مذهلة: تضمنت الموسوعة إنجازات مثل ألبرتو دافيلا في الأرقام العشرية للعدد "باي"، وكينلي هايمان في الجمباز، وغابرييل وول في الركض على مكعبات ليغو، وفيسبي جيمي كارادي في رفع الأثقال، وأوليفيا فينسون في تمارين السحب.

أصدرت موسوعة غينيس للأرقام القياسية قائمتها السنوية للعام 2025، والتي تضمنت تشكيلةً واسعةً من الأرقام الجديدة في مجالات مختلفة، فشملت بشراً يمتلكون قدرات مميّزةً، وحيوانات بقياسات استثنائية.

حيوانات حطمت الأرقام القياسية

في إبريل/ نيسان الماضي، التقى أطول كلب في العالم، وهو الكلب الدانماركي الضخم ريجي، مع أقصر كلب من فصيلة الشيواوا، بيرل، لأوّل مرة على الإطلاق. يصل طول ريجي متراً واحداً حتى الكتفين، بينما لا يتجاوز طول بيرل 9.14 سنتمترات فقط. ومع ذلك يقول موقع موسوعة غينيس إن فارق الطول لم يمنعهما من أن يصبحا صديقين حميمين.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، حطّم حماران يعيشان معاً في محمية في بريطانيا أرقام "غينيس" القياسية. ديريك، المعروف بقوته، هو أطول حمار حي في العالم، إذ يصل طوله إلى 167 سنتمتراً، بينما يمتلك بامبو أطول أذنينن بين الحمير على الإطلاق، إذ يبلغ طولهما 35 سنتمتراً. وفي فبراير/ شباط، حمل حيوان ضخم آخر، هو كينغ كونغ الذي يعيش في مزرعة بتايلاند، لقب أطول جاموس مائي حي، إذ يبلغ طوله 185 سنتمتراً.

مشاهير دخلوا موسوعة غينيس

في أغسطس/ آب الماضي، منحت موسوعة غينيس المغنية والممثلة الأميركية دوللي بارتون لقب أيقونة الموسوعة. وعلّق موقع الموسوعة: "من الصعب أن نجد من يستحقه أكثر منها. بين تأليفها بعضاً من أشهر الأغاني في العالم، وصوتها المذهل وحضورها المسرحي المتألّق، وأدوارها السينمائية البارزة، والطريقة التي تحتفي بها بالفنانين الآخرين وتدعمهم، لا منافس لسمعتها على مستوى العالم. وباختصار، لا أحد يُشبه دوللي بارتون".

وفي يونيو/ حزيران، منحت الموسوعة اللقب نفسه للبطل الرياضي الجمايكي يوسين بولت، أسرع رجل على قيد الحياة.

ولادة "مبكرة جداً"

في مارس/ آذار، حطّم ألبرتو دافيلا أراغون من بريطانيا الرقم القياسي لأكبر عدد من الأرقام العشرية لقيمة العدد "باي" في دقيقة واحدة، كاشفاً عن مهارات مذهلة في الذاكرة بحفظ 280 رقماً. وفي مايو/ أيار، احتفل أربعة أطفال، وهم ليني وكالي ولينون وكوين براينت، بلقب أكثر التوائم الرباعية ولادةً قبل الأوان، فقد وُلدوا بعد 23 أسبوعاً ويومين فقط من بداية الحمل.

وفي فبراير الماضي، حجزت لاعبة الجمباز كينلي هايمان من أميركا، البالغة من العمر ثماني سنوات فقط، مكاناً لها بين خارقي التاريخ في أكبر عدد من حركات ملامسة أصابع القدم لليد على جهاز الجمباز في 30 ثانية للإناث، بإجمالي 18 حركة.

وفي سبتمبر/ أيلول، اختبرت غابرييل وول من نيوزيلندا قدرتها على تحمّل الألم عندما ركضت أسرع مسافة 100 متر حافية القدمين على مكعبات ليغو، وقد فعلت ذلك في 24.76 ثانية فقط.

قوة بدنية مذهلة

وقدّم فيسبي جيمي كارادي من الهند، في أغسطس الماضي، عرضاً مذهلاً للقوة البدنية عندما حطم الرقم القياسي لأثقل وزن تم حمله، برفعه 261 كيلوغراماً. فيما أذهلت أوليفيا فينسون من أستراليا المتابعين في مارس بعد قيامها بأكبر عدد من تمارين السحب لأعلى للسيدات خلال 24 ساعة، إذ بلغ مجموعها 7079 تمريناً، أي ما يقارب ضعف الرقم القياسي السابق.

وصارت سارة بلاكمان من أميركا، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أكبر شخص يؤدي تمرين البلانك للبطن للسيدات، وذلك عن عمر يناهز 82 عاماً و229 يوماً. وفي سبتمبر، شكّلت مجموعة من الأشخاص في الهند أطول هرم بشري في التاريخ، بحيث وصلوا إلى المستوى العاشر لأوّل مرة على الإطلاق.