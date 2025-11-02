آيفون 17: مراجعة شاملة للهواتف الأربعة

- يتميز آيفون 17 بذاكرة مضاعفة وشاشة سلسة وسرعات شحن أسرع بنفس سعر الطراز السابق، لكنه يفتقر لميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. - آيفون 17 برو يقدم تصميمًا جديدًا وأداء شريحة رائد مع تحسينات في الكاميرا وسرعات الشحن، لكنه يواجه زيادة في السعر ويفتقر لميزات "آبل إنتيليجنس". - آيفون 17 برو ماكس يوفر أداء معالج متميز وكاميرا محسنة، لكنه أثقل وأسمك من الطراز السابق، بينما آيفون إير يتميز بتصميم نحيف وهيكل متين لكنه يفتقر لعدسات التقريب والشحن السريع.

عادت شركة آبل هذا العام أيضاً بتشكيلة من الهواتف، مع وعود بأنّ "آيفون 17" و"17 برو" و"برو ماكس" و"إير" أكثر تطوراً من غيرها بما يكفي لتبرير أسعارها، وبمجرّد صدورها وُضعت هذه الأجهزة تحت عدسات الخبراء لتحليل مزاياها وعيوبها، ولوحظ تميز على مستوى الأداء، لكن مع خيبة أمل تجاه غياب ميزات حقيقية للذكاء الاصطناعي.

في ما يلي أبرز الفروق بين الأجهزة الأربعة:

آيفون 17 17 برو 17 برو ماكس آيفون إير السعر 799 1,099 1,199 999 البطارية 30 ساعة من تشغيل الفيديو 33 ساعة من تشغيل الفيديو 39 ساعة من تشغيل الفيديو 27 ساعة من تشغيل الفيديو المعالج A19 A19 Pro A19 Pro A19 Pro الغلاف الألومينيوم الألومينيوم الألومينيوم التيتانيوم الذاكرة 256 و512 غيغابايت 256 و512 غيغابايت و1 تيرابايت 256 و512 غيغابايت و1 و2 تيرابايت 256 و512 غيغابايت و1 تيرابايت الكاميرا كاميرا سيلفي 18 ميغابكسل/ 48 ميغابكسل فيوجن رئيسية، 48 ميغابكسل فيوجن فائقة اتساع كاميرا رئيسية بدقة 18 ميغابكسل/ كاميرا رئيسية مدمجة بدقة 48 ميغابكسل، كاميرا فائقة الاتساع مدمجة بدقة 48 ميغابكسل، كاميرا مقربة مدمجة بدقة 48 ميغابكسل كاميرا رئيسية بدقة 18 ميغابكسل/ كاميرا رئيسية مدمجة بدقة 48 ميغابكسل، كاميرا فائقة الاتساع مدمجة بدقة 48 ميغابكسل، كاميرا مقربة مدمجة بدقة 48 ميغابكسل كاميرا سيلفي 18 ميغابكسل/ 48 ميغابكسل فيوجن رئيسية

وفي ما يلي مراجعة للأجهزة الأربعة، مع ذكر المزايا والعيوب بالتفصيل:

"آيفون 17"

المزايا:

لا يوجد ارتفاع في السعر.

ضِعف سعة الذاكرة.

أداء شريحة متميز.

شاشة أكثر سلاسة بكثير.

نظام iOS 26 بتحديث بصري.

العيوب:

أداء الكاميرا المقربة ضعيف.

لا توجد تقريباً أي ميزات ذكاء اصطناعي جديدة.

يقول موقع تجربة الإلكترونيات تومس غايد إن "آيفون 17" يقدّم "واحدة من أفضل الصفقات من حيث القيمة مقابل السعر في الآونة الأخيرة. ويعود ذلك إلى مجموعة من الميزات، مثل مضاعفة سعة الذاكرة لتصل إلى 256 غيغابايت، ومعدل تحديث شاشة أكثر سلاسة بتردد 120 هرتز، وسرعات شحن سلكي أسرع بقدرة 30 واط، وشاشة أكبر. تحصل على كل هذه الميزات بنفس سعر طراز العام الماضي البالغ 799 دولاراً"، وهو ما اعتبره الموقع "ميزة كبيرة". الجانب السلبي الوحيد كما رصده الموقع هو أن الجهاز "يفتقر إلى ميزات آبل إنتيليجنس الجديدة لمواكبة منافسيه، وهو أمر يصعب تجاهله نظراً لما يُقدّمه هاتف بيكسل 10 مثلاً من ميزات الذكاء الاصطناعي القوية.

"آيفون 17 برو"

المزايا:

تصميم جديد مختلف.

أداء رائد للشريحة.

كاميرا توفر خيارات تصوير سيلفي أكثر مرونة.

صور واضحة بدقة عالية عند التكبير أربع مرّات.

سرعات شحن أسرع.

العيوب:

لا توجد ميزات "آبل إنتيليجنس" رئيسية.

زيادة في السعر بمقدار مئة دولار.

تقول مراجعة صحيفة ذا غارديان البريطانية إن "آيفون 17 برو" يُعدّ أول هاتف آيفون بتصميم مختلف منذ سنوات، "ما يجعله مميزاً على الفور على الرغم من أنه لا يختلف كثيراً من الناحية الوظيفية عن الطرازات الحديثة". وتوضح أن "التصميم الجديد المصنوع من الألومنيوم المتكامل يتميّز بملمس رائع، على الرغم من أنه أكثر عرضة للخدوش من الزجاج. الشاشة والأداء من الدرجة الأولى، بينما عمر البطارية ممتاز لهاتف صغير الحجم نسبياً. إنه هاتف آيفون رائع حقاً وأحد أفضل الهواتف غير الضخمة".

لكن "17 برو" يواجه منافسين عدّة بحسب ما رصده كل من "ذا غارديان" و"تومس غايد". فهو هذا العام يتنافس مع "إير" فائق النحافة، الذي يخطف بعض الأضواء، وهاتف "آيفون 17" المطوَّر، الذي يضاهي "برو" في جودة الشاشة وأرخص ثمناً، وهاتف "بيكسل 10 برو" الأرخص بمئة دولار مع ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الكاميرا المقربة.

"آيفون 17 برو ماكس"

المزايا:

تصميم أكثر متانة.

أداء متميز للمعالج، مع نظام تبريد بغرفة بخارية.

كاميرا أفضل بدقة 48 ميغابكسل، وتقريب بصري 8 مرات.

شاشة أكثر سطوعاً وأقل انعكاساً.

كاميرا أمامية ذكية.

عمر بطارية أطول، وشحن أسرع.

العيوب:

أثقل وأسمَك من "آيفون 16 برو ماكس".

يفتقر إلى ميزات ذكاء اصطناعي مبهرة.

تقول مراجعة موقع زي دي نت إنه، بالنسبة للذين يمتلكون أحد طرازي "برو ماكس" الأخيرين يقول الموقع "ستحصل على هاتف بأداء أفضل بكثير، وعمر بطارية أطول بكثير، ونظام كاميرا محسّن بشكل كبير، وهاتف جاهز لأحدث ميزات الذكاء الاصطناعي". لكن إذا كان المستخدم يملك "15 برو ماكس" و"16 برو ماكس"، فالتحسينات ليست كافية لتبرير الشراء.

"آيفون إير"

المزايا:

تصميم نحيف للغاية.

هيكل متين من التيتانيوم.

شاشة كبيرة وساطعة.

شريحة فائقة السرعة.

كاميرا أمامية ذكية.

العيوب:

لا يحتوي على عدسة تقريب أو عدسة واسعة للغاية.

لا يدعم الشحن السريع.

منطقة بروز الكاميرا قد ترتفع حرارتها.

"آبل إنتيليجنس" متأخرة عن "سامسونغ" و"غوغل".

تقول مراجعة موقع إنغادجت إن هذا الجهاز "لا يمثل تطوراً جذرياً في براعة تصميمات آبل فحسب، بل أجبر مهندسي الشركة على ابتكار حلول أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة لجعل كل هذا ممكناً. وفي هذا الصدد، يُعد آيفون إير نجاحاً باهراً. فهو أنيق وسريع وجذاب للغاية بطريقة تُرضي عشاق الموضة ومن يفضلون الأجهزة الخفيفة على حد سواء". لكن في المقابل، تقول مراجعة شبكة سي أن أن إن عمر البطارية محدود للغاية، ويفتقر الهاتف لكاميرات الزاوية فائقة الاتساع والتقريب.