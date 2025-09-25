"آيفون إير"... هل هو سهل الكسر والتدمير؟

- "آيفون إير"، أنحف هاتف من "آبل"، يتميز بإطار تيتانيوم متين، أظهر مقاومة عالية للانحناء في اختبارات التحمل، حيث تحمل ضغطًا يصل إلى 80 كيلوغرامًا، مقارنة بـ"آيفون 17 برو" الذي تحمل 90 كيلوغرامًا. - في اختبارات السقوط من ارتفاع مترين، تحطمت شاشات "آيفون إير" و"آيفون 17 برو"، لكنهما استمرا في العمل، رغم أن مادة "سيراميك شيلد 2" كانت حادة للاستخدام بأيدٍ عارية. - "آيفون إير" و"17 برو" يستخدمان "سيراميك شيلد 2" بدلاً من الزجاج، مما يعزز مقاومتهما للسقوط والخدوش.

مباشرة بعد إطلاق "آبل" لجهاز "آيفون إير"، أنحف هاتف في تاريخ الشركة، شَرَع مشاهير وشركات وخبراء في تحطيم الهاتف عن عمد. وهو عُرف سائد بين هذا النوع من مستخدمي "يوتيوب"، الذين يفكّكون الأجهزة، ويعرّضونها للضغط والتدمير، بغية قياس حدود تحمّلها. وبعد هذه الاختبارات القاسية جاءت نتائج "إير" كالآتي:

"آيفون إير" تحت اختبار الانحناء

صُمّم هاتف آيفون إير الرفيع والخفيف بإطار متين من التيتانيوم، يتميز بمقاومة عالية للانحناء رغم سمكه الذي لا يتجاوز 5.6 ميليمترات. وفي اختبارات الانحناء، كان أداء هاتف "آيفون إير" جيداً تقريباً مثل "آيفون 17 برو"‌. وبحسب اختبارات شركة أولستيت بروتيكش بلانز، وهي شركة لتأمين الأجهزة، استطاع الهاتف النحيف تحمل ضغط أكثر من 80 كيلوغراماً قبل أن ينحني، بينما صمد "آيفون 17 برو"‌ عند ضغط 90 كيلوغراماً. وكان أداء "آيفون 17 برو ماكس" أفضل، إذ انحنى فقط عند مستوى المائة كيلوغرام. يُذكر أن "آيفون 6"، الذي اشتهر بسمعة سيئة بوصفه هاتفا سهل الانحناء، قد صمد ضد الانحناء عند ضغط 50 كيلوغراماً فقط.

"إير" تحت اختبار السقوط

في اختبارات السقوط من ارتفاع مترين لـ"أولستيت بروتيكش بلانز"، تحطّمت شاشات "آيفون إير" و"آيفون 17 برو"‌. ظل الهاتفان يعملان، فيما مادة "سيراميك شيلد 2" كانت حادة جداً بحيث لا يمكن استخدام الهاتف بأيد عارية. ويستخدم كلٌّ من "إير" و"17 برو" طبقة "سيراميك شيلد 2" بدلاً من الزجاج في الجهتين الأمامية والخلفية، والتي تقول "آبل" إنها أكثر قدرة على تحمل السقوط والخدوش.