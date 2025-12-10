- أعلنت آيسلندا مقاطعتها لمسابقة يوروفيجن 2026 بسبب مشاركة إسرائيل، لتنضم إلى إسبانيا، هولندا، أيرلندا، وسلوفينيا في هذا القرار. - تأتي هذه الخطوة بعد دعوات من آلاف الفنانين الاسكندنافيين لاستبعاد إسرائيل من المسابقة، معتبرين مشاركتها تلميعاً للإبادة الجماعية في غزة. - خلفت الحرب الإسرائيلية في غزة، التي استمرت لعامين، أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، مع استمرار خروقات وقف إطلاق النار.

أعلنت آيسلندا، مساء اليوم الأربعاء، أنها ستقاطع مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2026" بسبب مشاركة إسرائيل، لتكون بذلك الدولة الخامسة التي تتخذ هذه الخطوة، وفق إعلام عبري. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "أعلنت آيسلندا عدم مشاركتها في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن لعام 2026 بعد قرار اتحاد البث الأوروبي بالسماح لإسرائيل بالمشاركة". وأضافت: "تُعدّ آيسلندا خامس دولة تُعلن انسحابها من مسابقة يوروفيجن، العام المقبل، بعد إسبانيا وهولندا وأيرلندا وسلوفينيا".

وتعد المسابقة التي ينظمها منذ عام 1956 اتحاد البث الأوروبي، أكبر حدث غير رياضي من حيث عدد المشاهدين. وفي مايو/ أيار الماضي، طالب نحو أربعة آلاف فنان من خمسة بلدان اسكندنافية (النرويج، والدنمارك، والسويد، وآيسلندا، وفنلندا)، بينهم فنانون سبق أن شاركوا في مسابقة يوروفيجن، بإقصاء إسرائيل من المسابقة واعتبروا مشاركتها "تلميعاً" للإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة. كما وقّع سابقاً أكثر من 70 متسابقاً من بلدان مختلفة رسالة بعثوها إلى اتحاد البث الأوروبي، طالبوا فيها باستبعاد إسرائيل من المسابقة بسبب حرب الإبادة الجماعية على غزة.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت لعامين، أكثر من 70 ألف شهيد وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء. وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

(الأناضول، العربي الجديد)