آية دغنوج تفتتح مهرجان بنزرت الدولي

- افتتحت آية دغنوج الدورة الثالثة والأربعين لمهرجان بنزرت الدولي بعرض موسيقي في المسرح الصيفي بالحصن الإسباني، وتستمر الفعاليات حتى 19 أغسطس، متضمنة 16 سهرة متنوعة بين الموسيقى والمسرح والسيرك بمشاركة فنانين تونسيين وعرب. - رغم التحديات المالية والتنظيمية، تمكنت إدارة المهرجان من إعداد برنامج ثري بميزانية تبلغ مليونين و800 ألف دينار تونسي، معتمدة على الموارد الذاتية ومساهمات من جهات محلية. - شهد المسرح الصيفي أعمال صيانة شاملة لتحسين استقبال الفنانين والجمهور، مع الحفاظ على القيمة التاريخية للموقع، ويشارك في المهرجان فنانون بارزون مثل الشاب مامي وصابر الرباعي.

افتتحت المغنية التونسية آية دغنوج، مساء أمس الجمعة، فعاليات الدورة الثالثة والأربعين لمهرجان بنزرت الدولي، بعرض موسيقي احتضنه المسرح الصيفي في الحصن الإسباني في مدينة بنزرت.

وتتواصل فعاليات الدورة الحالية من 17 يوليو/تموز إلى 19 أغسطس/آب، ببرنامج يضم 16 سهرة تجمع بين العروض الموسيقية والمسرحية والسيرك، بمشاركة نخبة من الفنانين التونسيين والعرب.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التنظيمية والمالية التي واجهت مهرجان بنزرت الدولي هذا العام؟ ما هي أبرز التعديلات التي أجريت على المسرح الصيفي بالحصن الإسباني لتحسين تجربة العروض؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكانت الهيئة المديرة لجمعية مهرجان بنزرت الدولي قد كشفت، خلال مؤتمر صحافي عقدته مطلع يوليو الحالي، عن تفاصيل الدورة الجديدة، مؤكدة أن التحضيرات انطلقت بإمكانات مالية محدودة، قبل أن تسهم ثقة مديري أعمال الفنانين ومنتجي العروض في استكمال البرنامج، رغم التحديات التنظيمية والمالية.

وقال مدير جمعية مهرجان بنزرت الدولي، لطفي الصفاقسي، إن ميزانية الدورة الحالية تبلغ مليونين و800 ألف دينار تونسي، توفّر الجزء الأكبر منها من الموارد الذاتية للجمعية، إلى جانب مساهمات عمومية شملت 13 ألف دينار من ولاية بنزرت، و25 ألف دينار من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، و50 ألف دينار من المؤسسة الوطنية لتنظيم المهرجانات والتظاهرات الكبرى. وأضاف أن هذه الموارد مكّنت إدارة المهرجان من إعداد برنامج ثري يجمع بين العروض التونسية والعربية، إلى جانب عروض مسرحية وسيرك.

نجوم وفن شيماء هلالي تفتتح اليوبيل الذهبي لمهرجان دقة الدولي

وشهد المسرح الصيفي بالحصن الإسباني أعمال صيانة وتهيئة قبل انطلاق الدورة، بعد الحصول على موافقة المعهد الوطني للتراث، وشملت توسعة منصة العرض لتبلغ 49 متراً عرضاً و14 متراً عمقاً، إلى جانب إعادة تأهيل الفضاءات الداخلية والخارجية، وتجهيز الكواليس، وتحسين مداخل المسرح والأسوار الأثرية، بما يوفر ظروفاً أفضل لاستقبال الفنانين والجمهور، مع الحفاظ على القيمة التاريخية للمعلم.

وتتضمن برمجة الدورة عروضاً لفنانين من تونس والعالم العربي، من بينهم الشاب مامي، ووائل جسار، وإيهاب توفيق، ورامي عياش، وآدم، ولطفي بوشناق، وأمينة فاخت، ورؤوف ماهر، ومرتضى الفتيتي، والشامي، فضلاً عن عرض "الزيارة" لسامي اللجمي، وعرض قائد الأوركسترا المغربي أمين بودشار، فيما يختتم صابر الرباعي فعاليات هذه الدورة.