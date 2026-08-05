- تطبيق "آوترنت" يحفز المستخدمين على استكشاف العالم الحقيقي من خلال تحويل اهتماماتهم على الإنترنت إلى مهام استكشافية، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم الأنشطة والمواقع في واجهة منظمة وسهلة الاستخدام. - يتيح التطبيق للمستخدمين حفظ الأنشطة والأماكن التي يرغبون في زيارتها، مع إمكانية تتبعها عبر تقويمات "آبل" و"غوغل"، وإرسال تذكيرات لتنفيذها، مما يعزز من تجربة المستخدم في الاستمتاع بالحياة خارج الإنترنت. - تأسس "آوترنت" على يد دانييل إيغان وأثينا ليونغ، اللتين تسعيان لجعل التطبيق محركاً للتحفيز على أرض الواقع، مع خطط مستقبلية لإنشاء دفتر جواز سفر رقمي لتوثيق الإنجازات ومشاركتها.

بينما يشجّع الإنترنت على البقاء في البيت والسرير، يهدف تطبيق يُدعى "آوترنت" إلى استخدام الإنترنت أداةً لتشجيع المستخدم على الخروج. وتتلخص فكرته في تحويل ما يراه المستخدم على الإنترنت، مثل الفعاليات المحلية، والمطاعم أو المقاهي التي يرغب في تجربتها، إلى قائمة مهام استكشافية ممتعة.

وبدلاً من مجرد الإعجاب بمنشورٍ على وسائل التواصل الاجتماعي حول شيءٍ يودّ رؤيته أو فعله، على المستخدم مشاركته عبر "آوترنت"، حيث سيتتبّع التطبيق النشاط أو المكان الذي يرغب في زيارته من خلال واجهةٍ منظّمة. يستغل تطبيق "آوترنت" سلوكاً شائعاً لدى المستخدمين، إذ بينما تتصفح "تيك توك" و"إنستغرام"، غالباً ما يعجبك منشور، فتقوم بحفظه في التطبيق للتذكير. ولكن سرعان ما تنسى الفكرة مع استمرارك في استهلاك المزيد من المحتوى. يحل "آوترنت" هذه المشكلة من خلال تتبع الأشياء التي ترغب في فعلها أو الأماكن التي ترغب في زيارتها. كل ذلك في مكان واحد.

آوترنت يستخدم الذكاء الاصطناعي

لتنظيم كل شيء، يستخدم "آوترنت" الذكاء الاصطناعي لاستخراج المعلومات ذات الصلة، مثل التاريخ والوقت والموقع وتفاصيل النشاط الذي يرغب المستخدم في تجربته، أو موقع المكان الذي يود زيارته. تُحفظ الأحداث في سجل زمني، يمكن الرجوع إليه كلما احتاج المستخدم إلى نشاط ما. أما الأنشطة الأخرى غير المحددة بتاريخ، بالإضافة إلى الأماكن التي يرغب المستخدم بزيارتها، فتُصنف في بوابات منفصلة داخل التطبيق. يمكن أيضاً حفظ الأحداث في تقويم "آبل" أو "غوغل" أو عرضها على خريطة في "آوترنت".

ولحفظ منشور في التطبيق، يكفي النقر على خيار المشاركة من التطبيق المصدر. كما يمكن أيضاً لصق روابط مواقع التواصل أو روابط المواقع الإلكترونية مباشرةً في التطبيق، أو تحميل صورة لشيء يراه المستخدم، مثل منشور إعلاني. ويمكن للتطبيق أيضاً إرسال تذكيرات وتنبيهات استباقية لتشجيعك على القيام بالأنشطة التي حفظتها. بعد ذلك، أثناء استكشافك للأماكن في العالم الحقيقي، يمكنك "تمييزها" وتصنيفها، لتكوين ما يصبح في النهاية سجلاً يوثّق أنشطتك.

مرح واستمتاع بالحياة

فريق العمل مكون من شابتين كرّستا الكثير من وقتهما للمرح والاستمتاع بالحياة خارج الإنترنت. فقد سبق ونظّمت دانييل إيغان وأثينا ليونغ رحلة بحث عن الكنز في مدينة سان فرانسيسكو؛ وابتكرتا بديلاً لنادي الجري، أطلقتا عليه اسم "نادي الجلوس"، حيث يحضر الناس كراسيهم ويسترخون. والآن، من خلال شركتهما الناشئة الجديدة، "آوترنت"، ترغب المؤسِّستان في مساعدة الآخرين على إضافة المزيد من المتعة إلى حياتهم أيضاً.

وينقل موقع تك كرانتش عن إيغان أن الفكرة الأساسية وراء التطبيق هي أن يصبح "محركاً للتحفيز على أرض الواقع"، إذ يزيل العائق بين الرغبة في فعل شيء ما والخروج لفعله واقعياً. وتضيف: "في أوقات فراغي، أحرص بشدة على تشجيع الناس على الخروج والاستمتاع بالأنشطة. ببساطة، أحبّ لفت الانتباه بطرقٍ غير متوقعة وتقديم أشياء ممتعة". وعن خططها المستقبلية تقول إيغان: "نفكر في طرق مختلفة لإنشاء ما يشبه دفتر جواز سفر، حيث يمكنك استعراض جميع إنجازاتك ومشاركتها مع أصدقائك، ما يمنحك شعوراً بالفخر".