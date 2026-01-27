آن ماري جاسر تدين منع الاحتلال عرض فيلمها "فلسطين 36" في القدس

- أدانت المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر منع عرض فيلمها "فلسطين 36" في القدس المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مركز يبوس الثقافي وأوقفت العرض، مستندة إلى قانون مكافحة الإرهاب، وهو ما نفته جاسر بشدة. - اعتبر مركز يبوس أن القرار يأتي ضمن القيود المفروضة على الأنشطة الثقافية في القدس، رغم أن حرية التعبير مكفولة دولياً، مشيراً إلى استثناءات متكررة تطال الفعل الثقافي. - تدور أحداث الفيلم في فترة الثورة الفلسطينية عام 1936، ويمثل فلسطين في ترشيحات الأوسكار لعام 2026، لكنه لم يصل للقائمة القصيرة.

أدانت المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر في بيان منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عرض فيلمها "فلسطين 36" في القدس المحتلة، الأسبوع الماضي، وطالبت بوقف إجراءات حظر الفيلم، بحسب ما نقله موقع فارييتي، الثلاثاء.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، الخميس الماضي، مركز يبوس الثقافي، في القدس المحتلة، وأوقفت عرض الفيلم، كما اعتقلت أحد العاملين وأخضعته للتحقيق. ونشر المركز صورة عن قرار حظر عرض العمل داخل إسرائيل، بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب، واعتبر أنّه يندرج نشاط "غايته الترويج لأنشطة منظمة إرهابية"، وهو الأمر الذي استنكرته جاسر، ونفته بشكل قاطع، مؤكدةً أنه ادعاء كاذب لا أساس له من الصحّة.

من جهته، رأى مركز يبوس أن هذا القرار جاء "في سياق القيود المفروضة على الأنشطة الثقافية في المدينة"، مضيفاً: "رغم أن حرية التعبير والعمل الثقافي مكفولة وفق القوانين والمواثيق الدولية، إلا أن الواقع في القدس يشهد استثناءات متكرّرة تطاول الفعل الثقافي ومؤسساته".

واختارت فلسطين فيلم آن ماري جاسر "فلسطين 36" لتمثيلها في ترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2026 عن فئة أفضل فيلم أجنبي، لكنّه لم يصل إلى قائمة المرشحين القصيرة التي صدرت الأسبوع الماضي. وشارك شركة ميتافورا في إنتاج الفيلم إلى جانب مؤسسات أخرى، منها معهد الدوحة للأفلام واستوديوهات كاتارا.

وتدور أحداث "فلسطين 36" في فترة الثورة الفلسطينية عام 1936 ضد الانتداب البريطاني، من خلال شخصية الشاب يوسف الذي يتنقل بين مدينة القدس وقريته الريفية. عُرض الفيلم لأوّل مرّة في مهرجان تورونتو السينمائي في سبتمبر/ أيلول الماضي، وشاركت في بطولته نخبة من الممثلين البارزين مثل جيريمي آيرونز وهيام عباس وصالح بكري.