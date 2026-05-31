آن ماري جاسر: الإرث الفلسطيني أمانة وجدانية تتسع لكل المبدعين

- فيلم "فلسطين 36" هو نتاج سنوات من البحث والتوثيق، مستندًا إلى شهادات ومراجع تاريخية حول الانتداب البريطاني والثورة الفلسطينية، مع تقدير للمؤرخين والأكاديميين الذين ساهموا في العمل، مثل وزارة الثقافة الفلسطينية والدكتور جوني منصور. - البيان يشيد بالإبداعات الروائية والفنية السابقة، مؤكدًا على وحدة الذاكرة الوطنية المشتركة، ويعتبر التعدد في الرؤى الدرامية إثراءً ثقافيًا يخدم القضية الفلسطينية ويعزز حضورها عالميًا. - نصر الله يشير إلى التشابهات بين فيلم "فلسطين 36" وروايته "زمن الخيول البيضاء"، متسائلًا عن حدود الاستلهام الفني وآليات الاقتباس، خاصة مع تجاوز نقاط التقاطع للإطار التاريخي العام.

بعد نقاش دار في الأوساط السينمائية والثقافية الفلسطينية إثر بيان أصدره الروائي إبراهيم نصر الله، تطرّق فيه إلى "وجود تشابهات جوهرية" بين فيلم "فلسطين 36" ورواية "زمن الخيول البيضاء"، أصدرت صاحبة الفيلم، المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر اليوم بياناً.

يقول البيان: "يهمنا التأكيد على أن فيلم "فلسطين 36" هو ثمرة سنوات طويلة من البحث والتطوير والتوثيق، واستند بشكل أساسي إلى شهادات حية ومراجع تاريخية وأكاديمية تناولت مرحلة الانتداب البريطاني والثورة الفلسطينية الكبرى، بوصفها واحدة من أكثر المحطات حضوراً في الذاكرة الفلسطينية الجمعية".



يضيف: "حرصت أسرة الفيلم منذ البداية على توثيق هذا الجهد الجماعي بمنح التقدير والاعتماد الكامل لكل من ساهم في إثراء العمل، وفي مقدمتهم نخبة من المؤرخين والأكاديميين والأدباء الذين شاركوا في مراحل البحث والتطوير، ومنهم وزارة الثقافة الفلسطينية، والدكتور جوني منصور، البروفيسورة إليزابيث تومبسون، الدكتور تشارلز أندرسون، الدكتورة رلى شهوان، والروائية الدكتورة سلمى الدباغ وغيرهم، والذين تتشرف شارة العمل بإدراج أسمائهم تقديراً لبصمتهم المعرفية".



يتابع البيان: "إننا في أسرة الفيلم ننظر بفخر واعتزاز كبيرين إلى كافة الإبداعات الروائية والفنية والفكرية السابقة التي عملت جاهدة لتأريخ هذه الحقبة، ونعتز بكل منارات الأدب والفن التي سبقتنا في إضاءة هذا التاريخ، ونرى في أي تقاطعات ضمن المفاصل التاريخية دليلاً حياً على وحدة الذاكرة الوطنية المشتركة، فالإرث النضالي الفلسطيني هو أمانة وجدانية تتسع لكل المبدعين، وتعدد الرؤى والمعالجات الدرامية، بين الرواية الأدبية والسينما، يشكل مساحة غنى وتراكم ثقافي يخدم القضية الفلسطينية ويعزز حضورها عالمياً".



قبل أن يختتم: "إنّ حصول الفيلم على العديد من الجوائز الدولية، يعكس نجاحه في تحقيق الهدف الأساسي من هذا العمل، والمتمثل في نشر الوعي بالعدالة الإنسانية للقضية الفلسطينية، وتسليط الضوء على الإبداع الثقافي والفني الفلسطيني، والذي تجسد من خلال الرؤية السينمائية للمخرجة المخضرمة آن ماري جاسر التي مثلت فلسطين رسميا أربعة مرات لجوائز الأوسكار والأداء المتميز للفنانين الفلسطينيين هيام عباس، وصالح بكري، وياسمين المصري، وكامل الباشا وغيرهم من الممثلين العرب والعالميين، كجيريمي آيرونز وليام كننغهام وظافر العابدين وكافة الطواقم الفنية والمشاركين في الفيلم".



بدوره، قال نصر الله في بيانه الذي صدر يوم 17 مايو/أيار الحالي: "بدأ نصر الله العمل على رواية "زمن الخيول البيضاء" منذ عام 1985، قبل صدور طبعتها الأولى عام 2007 بعد اثنين وعشرين عاماً من البحث والكتابة. وهي رواية حظيت بحضور عربي وعالمي واسع، وصدر منها ثلاثون طبعة عربية، وتُرجمت إلى سبع مرات، وفاز عنها كاتبها بجائزة نيوستاد العالمية للآداب، 2026، بحيث أصبحت إحدى أبرز السرْديات الفلسطينية المعاصرة، كما يجري العمل على تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني".



أشار إلى أن "المقارنة الموضوعية بين الرواية والفيلم تثير تساؤلات مشروعة تتصل بحدود الاستلهام الفني وآليات الاقتباس من الأعمال الأدبية، لا سيما حين تتجاوز نقاط التقاطع الإطار التاريخي العام المشترك، لتطال تفاصيل درامية وبنيوية، وأنماط شخصيات وسياقات اجتماعية ووظائف سردية متقاربة إلى حدٍّ لافت".