يحدث ذلك في متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك، حيث يعود المتحف بعد أكثر من عقدٍ على آخر معارضه الكبرى عن مصر القديمة ليقدّم معرضاً جديداً بعنوان "مصر الإلهية" (Divine Egypt)، وهو استكشافٌ واسعٌ للطريقة التي صوّر بها المصريون القدماء آلهتهم، وقد تحوّل المعرض منذ افتتاحه في الثاني عشر من أكتوبر/تشرين الأول إلى حدثٍ فنيٍّ رئيسيٍّ يشهد إقبالًا جماهيريّاً كثيفاً.

توضح ديانا كريغ باتش، أمينة قسم الفنون المصرية في المتروبوليتان، أنّ "قليلًا من الأمور يثير حماسة الجمهور مثل مصر القديمة"، مضيفةً أنّ "الثقافة المصرية أول حضارةٍ قديمةٍ يتعرّف إليها الإنسان في المدرسة: الأهرامات، المومياوات، وقبر توت عنخ آمون العظيم... فهي جزء من ثقافتنا الشعبية، ومن الكتب والأفلام وألعاب الفيديو كذلك".

غير أنّ باتش تأمل أن يخرج الزائرون من "مصر الإلهية" بفهمٍ أعمق، إذ يركّز المعرض على الطريقة التي جسّد بها المصريون آلهتهم، سواء من الطبقة الملكية أو العامة، ليس فقط في المعابد التي كانت حكراً على الملوك والكهنة، بل في ممارسات العبادة اليومية التي مارسها الناس العاديون.

امتدّت الحضارة المصرية القديمة لأكثر من ثلاثة آلاف عام، ويغطي المعرض جميع تلك الحقب حتى يناير/كانون الثاني المقبل، عارضاً أكثر من مئتي قطعة، من تماثيل حجرية ضخمة، إلى تماثيل ذهبية صغيرة. يضمّ المعرض 140 عملاً من مجموعة المتروبوليتان الخاصة، إلى جانب قطعٍ مستعارةٍ من متاحف حول العالم.

تشرح باتش، التي رافقت وكالة أسوشييتد برس في جولة الأسبوع الماضي، أنّ "المشهد الإلهي في مصر القديمة كان مكتظّاً بالآلهة، إذ يبلغ عددها نحو 1500 إله، لكن المعرض يركّز على 25 منها فقط". حتى مع هذا الاختزال، كان البحث معقّداً وشاقّاً، لأنّ المادة النصّية والأثرية في علم المصريات مجزأة، كذلك فإنّ المصريين لم يتوقفوا عن إدخال آلهةٍ جديدة أو إسناد أدوارٍ مختلفةٍ إلى الآلهة القديمة، ما جعل المشهد الإلهي متغيّراً ومعقّداً، وإن كان بالغ الإثارة.

وتوضح باتش أنّ أحد أهداف المعرض، إظهار كيف ارتبطت هذه الصور الإلهية بعلاقة المصريين بعالمهم، إذ كانت تلك الآلهة وسيلتهم لفهم قضايا الحياة والموت والمعنى، وهي القضايا نفسها التي لا يزال البشر يسعون لحلّها اليوم.

تحيّة الافتتاح من آمون-رع وتوت عنخ آمون

قد يظنّ المرء أنّ الملك الطفل توت عنخ آمون، المعروف بثروات مقبرته الأسطورية، سيكون نجم أيّ عرض، لكنّ أوّل ما يستقبل الزائرين، تمثال قادم من متحف اللوفر (Louvre) في باريس، يصوّر الإله الشمسي آمون-رع جالساً على عرشه، واضعاً يديه على كتفي الفرعون الصغير الذي يقف عند ركبتيه، في مشهدٍ يرمز إلى الحماية والرعاية. يمكن التعرّف إلى آمون-رع من تاجه الريشي، ولحيته الملتفّة، وتنورته الإلهية، وحلّيه الفاخرة. كان يُعبَد في مجمّع معابد الكرنك، ويربط اسمه بـ"رع" الذي يمثّل الشمس.

تجلّي الإلهي: حورس وحتحور

تُخصَّص القاعة الأولى من المعرض لهذين الإلهين المركزيين. يُمثَّل الإله حورس عادةً على هيئة صقرٍ يرتدي التاج المزدوج الذي يرمز إلى سيادته على مصر العليا والسفلى وارتباطه بالملك الحي. أمّا الإلهة حتحور، التي ترمز إلى الخصوبة والموسيقى والحماية، فتتّخذ أشكالًا عديدة: بقرة، أو رمزاً، أو شخصية برأس أسد، أو حتى أفعى كوبرا. وفي أحد التماثيل المعروضة، ترتدي قرون البقرة ويتوّج رأسها قرص الشمس. تعلّق باتش: "هذان مثالان على تنوّع تمثيل الآلهة: بعضهم له أدوارٌ متعددة، وبعضهم له دورٌ واحد فقط".

حاكم الكون: الإله رع

تركّز القاعة التالية على الإله رع، سيّد الشمس والخَلق والحياة والتجدد. وغالباً ما يندمج رع في أشكالٍ مع آلهةٍ أخرى. تقول باتش: "رع هو الذي يحكم العالم، وهو مصدر الضوء والدفء". يُعرَض رع هنا على هيئة جُعرانٍ عملاق، يمثّل طلوع الشمس صباحاً. تشرح باتش: "هذا هو تجلّيه الصباحي، إذ يُصوَّر كجُعرانٍ يرفع الشمس من العالم السفلي ويدفعها إلى السماء".

وفي القاعة نفسها لوحة ملوّنة للإلهة ماعت (Maat) من وادي الملوك في طيبة (الأقصر حاليّاً)، وهي تجسّد الحقيقة والعدالة والنظام الاجتماعي والسياسي. تقول باتش: "أفضل ترجمةٍ حديثةٍ لاسمها هي «الاستقامة»، فهي تمثّل العالم حين يكون في توازنه الصحيح".

خلق العالم: تعدّد الأساطير

تتناول القاعة الرابعة خمس أساطير مختلفة حول خلق العالم والبشر.

توضح باتش: "آمل أن يدرك الزائرون أنّ المصريين لم يتبنّوا سرداً واحداً للأحداث، بل كانوا يقبلون بتعدّد التفسيرات، وهذا ما أراه رائعاً، إذ إنّ الأساطير كانت تتداخل". بينما تقف بجانب تمثالٍ ضخمٍ للإله "مين" (Min) المصنوع من الحجر الجيري، وهو تمثال بلا رأس لإلهٍ غامضٍ يرتبط بالنباتات والخصوبة الزراعية والمعادن.

مجابهة الحياة: تمثال ذهبيّ خالص

تقول باتش: "لم يكن يُسمح إلا للملوك والكهنة بدخول المعابد الرسمية لعبادة الآلهة، فماذا عن الناس العاديين؟". وتجيب: "في الأعياد، كان الإله يخرج من المعبد على متن سفينةٍ مقدّسةٍ (باركة)، فيتجمّع الناس في الشوارع ليتواصلوا مع صورته ويسألوه ما شاؤوا من الأسئلة".

في هذه القاعة، رُتّبت مجموعةٌ من القطع كما لو كانت على سفينةٍ مقدّسة، يتوسّطها تمثالٌ صغير من الذهب الخالص للإله آمون، اقتناه المتحف عام 1926 من مجموعة اللورد كارنافون (Lord Carnarvon)، الذي شارك في اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون سنة 1922.

مجابهة الموت: آلهة العالم الآخر

ترتبط أجمل الأعمال الفنية المصرية بفكرة الموت والحياة بعده. تقول باتش: "تخطّي الموت كان مسألةً على الملوك والعامة معاً التعامل معها".

من بين الآلهة المعروضة في هذا القسم "أنوبيس" (Anubis)، الذي يحنّط الموتى ويقودهم إلى العالم الآخر؛ و"إيزيس" (Isis) و"نفتيس" (Nephthys)، شقيقتا "أوزيريس" (Osiris) اللتان تحميان وتنوحان على الأموات؛ و"أوزيريس" نفسه، قاضي العالم السفلي وسيد الحياة الأبدية.

وتتصدّر القاعة قطعة المعرض الأبرز: تمثالٌ ذهبيّ مذهل مُطعَّم باللازورد، مُعارٌ من متحف اللوفر، يمثّل الثالوث المقدّس المؤلّف من "أوزيريس" و"إيزيس" و"حورس" (Horus). يظهر "أوزيريس" ملفوفاً بالأكفان، و"حورس" برأس صقر، و"إيزيس" بقرص الشمس والقرون. يرمز الذهب إلى بشرة الآلهة، واللازورد إلى شعرهم الإلهي.

تختم باتش قائلةً: "على الرغم من أنّ القسم الأخير يتناول الموت، فإنّ معظم المعرض يتحدّث عن الحياة، وهذا في جوهره ما كانت تدور حوله تلك الآلهة. فحتى في مواجهة الموت، كان الهدف هو الخلود في الحياة الأبدية".