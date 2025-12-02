آبل تعزّز قدراتها في الذكاء الاصطناعي بتعيين أحد أبرز مهندسي جيميني

أعلنت شركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الأميركية العملاقة آبل تعيين آمار سبرامانيا، المسؤول السابق في "غوغل"، نائباً جديداً للرئيس لشؤون الذكاء الاصطناعي.

ويُذكر أنّ سبرامانيا، الذي شغل أخيراً منصب نائب رئيس قطاع الذكاء الاصطناعي في "مايكروسوفت"، لعب دوراً مهماً في تطوير تطبيق الذكاء الاصطناعي جيميني (Gemini) الذي تطوّره "غوغل". وفي الوقت نفسه، سيترك جون غياناندريا، رئيس قطاع الذكاء الاصطناعي في "آبل" حالياً والذي انتقل إليها من "غوغل" عام 2018 منصبه ليصبح مستشاراً للشركة إلى حين تقاعده في ربيع 2026.

وتعاني "آبل" من تأخّرٍ في إطلاق تحديث كبير لمساعدها الرقمي الصوتي "سيري" (Siri)، الذي أعلنت عنه في البداية في يونيو/ حزيران 2024 بوصفه نسخة مُحسّنة بقدرات الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقّع الآن إطلاق التحديث في 2026، بعدما أظهر تدريبٌ داخلي أنّ النظام "لا يمكن الاعتماد عليه بما يكفي"، وفق ما أفاد غريغ فيدري مدير البرمجة في "آبل".

ويعكس تعيين سبرامانيا في منصبه الجديد جهود "آبل" المتواصلة لمواكبة سباق الذكاء الاصطناعي الذي أطلقته منصة المحادثة التوليدية "تشات جي بي تي" التابعة لشركة أوبن إيه آي، فيما تواصل شركات منافِسة مثل "غوغل" و"أمازون" تطوير أنظمتها المتقدّمة. ويمكن للمستخدمين حالياً دمج "تشات جي بي تي" في أجهزة آبل.

من هو آمار سبرامانيا؟

يُعدّ آمار سبرامانيا واحداً من الباحثين المخضرمين في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، مع خبرة تمتدّ لأكثر من عقدين عبر شركات التكنولوجيا الكبرى. وقد نال شهادة الهندسة (BE) من جامعة بنغالور خلال الفترة بين 2001/1997، وأكمل الدكتوراه في جامعة واشنطن عام 2009.

بدأ سبرامانيا مسيرته المهنية في "آي بي إم" (IBM) مهندسَ برمجيات عام 2001، وبقي لمدة عشرة أشهر. ثم انضمّ إلى "مايكروسوفت" لمدة عام، قبل أن ينتقل في 2009 إلى "غوغل"، حيث عمل لأكثر من ثمانية أعوام. ووفق سيرته على "لينكدإن"، بدأ هناك باحثاً علمياً، ثم شغل عدة مناصب رئيسية، من بينها مهندس رئيسي، وصولاً إلى منصبه الأحدث نائبَ رئيس قسم الهندسة في مشروع "جيميني" التابع لـ "غوغل".

وفي يوليو/ تموز 2025، انضمّ سبرامانيا إلى "مايكروسوفت" ليكون نائب رئيس تنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي، لكنه انتقل الآن لقيادة قطاع الذكاء الاصطناعي في شركة آبل، بصفته نائباً للرئيس لشؤون الذكاء الاصطناعي. وعلّق الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك، قائلاً إنّ "الذكاء الاصطناعي كان محوراً أساسياً في استراتيجية آبل منذ وقت طويل، ويسعدنا انضمام آمار إلى فريق كريغ القيادي، وجلب خبرته الاستثنائية في الذكاء الاصطناعي إلى آبل".

ووفق بيان صحافي للشركة، أوضحت فيه أنّ "سبرامانيا سيقود مجالات محورية، تشمل نماذج آبل الأساسية، وأبحاث تعلّم الآلة، وأمان الذكاء الاصطناعي وتقييمه… وستكون خبرته العميقة في أبحاث الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، وفي دمج هذه الأبحاث داخل المنتجات والخصائص، عاملاً مهماً في ابتكارات آبل المستقبلية وتطوير قدرات Apple Intelligence".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)