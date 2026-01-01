"آبل" تضيف "آيفون 11 برو" إلى قائمة المنتجات العتيقة

- أدرجت شركة آبل أجهزة مثل "آيفون 11 برو" و"آبل واتش سيريز 5" و"ماك بوك إير 2020" و"آيباد إير 3" ضمن قائمة الأجهزة "العتيقة"، مما يعني أنها توقفت عن بيعها لأكثر من خمس سنوات وأقل من سبع سنوات. - توقفت آبل عن بيع "آيفون 11 برو" في 2020 لتجنب تشويش السوق على الطرازات الأحدث، والآن يُعتبر عتيقاً، وسيصبح "منتهي الصلاحية" قريباً، مما يعني عدم أهليته للصيانة. - رغم أن "آيفون 11 برو" لا يزال يتلقى تحديثات iOS، إلا أن إدراجه كجهاز عتيق يعني أن فرص إصلاحه ستتضاءل خلال عامين.

وضعت شركة آبل الأميركية عدداً من أجهزتها الإلكترونية، وعلى رأسها "آيفون 11 برو" في قائمة الأجهزة "العتيقة"، التي أعلنته الشركة، أمس الأربعاء. وشملت القائمة أيضاً كلّاً من ساعة "آبل واتش سيريز 5"، وحاسوب "ماك بوك إير 13 بوصة" إصدار 2020 بمعالج "إنتل"، والحاسوب اللوحي "آيباد إير 3" بتقنية "سيلولر"، كما شملت آخر نسخة متبقية من هاتف "آيفون 8 بلس" بسعة تخزين 128 غيغابايت.

وفي 2020 توقّفت شركة آبل عن بيع "آيفون 11 برو"، مزيلة صفحة بيع الجهاز من موقعها عندما أعلنت أجهزة آيفون 12 الأحدث حينها. ورجّحت تقارير تقنية في ذلك الوقت أن وقف بيع الجهاز جاء لمنع تشويشه على الأجهزة التالية للشركة، بحيث تفقد الطرازات الأحدث جاذبيتها بسببه. والآن باتت الشركة تعتبر الهاتف عتيقاً، وخلال سنوات قليلة ستعتبره "منتهي الصلاحية".

وتعتبر "آبل" منتجاتها "عتيقة" عندما تتوقف عن توزيعها للبيع لأكثر من خمس سنوات وأقل من سبع سنوات. بعد ذلك تعتبر الجهاز "منتهي الصلاحية". والمنتجات المنتهية الصلاحية لا تعود مؤهلة للصيانة في محلاتها المعتمدة، بينما المنتجات العتيقة لا تزال مؤهلة، ومع ذلك تتناقص فرص إصلاح "العتيقة" أيضاً خلال عامين فقط.

ووضعت الشركة هاتف آيفون 11 برو في قائمة المنتجات العتيقة بالرغم من كونه لا يزال يتلقى آخر تحديثات نظام iOS. ومع ذلك، فهو أقدم طراز من هواتف "آيفون" يدعم نظام iOS 26. وفي الوقت الحالي، لا يزال بإمكان المستخدمين إصلاح هواتف "آيفون 11 برو" لدى "آبل"، لكن إدراجه ضمن قائمة الأجهزة العتيقة يعني أنه لم يتبق سوى عامين فقط قبل أن يُعتبر "منتهية الصلاحية" بحسب الشركة، ومن ثم غير مؤهل للصيانة في محلات الشركة المعتمدة.