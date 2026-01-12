"آبل" تختار "غوغل" لتقوية "سيري" بالذكاء الاصطناعي

- أعلنت آبل وغوغل عن شراكة متعددة السنوات لاستخدام تقنية "جيميناي" من غوغل في تطوير ميزات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تحسين مساعد "سيري"، بعد تقييم دقيق أظهر أنها توفر الأساس الأمثل لطموحات آبل. - يمثل هذا التعاون تحولاً هاماً لآبل التي كانت تطور تقنياتها داخلياً، ويأتي بعد تأخر في تحديث "سيري" الذي أظهر عدم الاعتمادية الكافية في التدريبات الداخلية. - الشراكة تعكس تحالفاً نادراً بين الشركتين المتنافستين في سوق الهواتف الذكية، رغم استمرار شراكة مربحة بينهما في مجال محركات البحث.

أعلنت شركتا آبل وغوغل، اليوم الاثنين، عن شراكة متعددة السنوات، ستُمكّن "آبل" من استخدام تقنية "جيميناي" من "غوغل" في تطوير الجيل المقبل من ميزات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مساعدها الصوتي "سيري". وذكر بيان مشترك أن "آبل" اختارت تقنية الذكاء الاصطناعي من "غوغل" بعد "تقييم دقيق" أظهر أنها تُوفر "الأساس الأمثل" لطموحات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويمثل هذا التعاون تحولاً هاماً لشركة "آبل"، التي لطالما طوّرت تقنياتها الأساسية داخلياً. لكن الشركة تعاني من تأخّرٍ في إطلاق تحديث كبير لـ"سيري"، الذي أعلنت عنه في البداية في يونيو/حزيران 2024 بوصفه نسخة مُحسّنة بقدرات الذكاء الاصطناعي. لكن أظهر تدريب داخلي أنّ النظام "لا يمكن الاعتماد عليه بما يكفي".

ويمثل هذا التعاون كذلك تحالفاً نادراً بين شركتين تتنافسان منذ فترة طويلة في سوق الهواتف الذكية، إذ يهيمن نظاما التشغيل iOS من "آبل" و"أندرويد" من "غوغل" على السوق العالمية. ومع ذلك، حافظت الشركتان المتنافستان على شراكة مربحة لسنوات، إذ تدفع "غوغل" لـ"آبل" مليارات الدولارات سنوياً لتظل محرك البحث التلقائي على "آيفون" وغيرها من أجهزة آبل، وهو ما تسبّب في مشاكل قانونية بقضية من وزارة العدل الأميركية بتهمة احتكار سوق البحث.

ونقلت وكالة فرانس برس عن دان آيفز من شركة ويدبوش للأوراق المالية أن الشراكة "لحظة تأكيد رئيسية لشركة غوغل" و"خطوة أولى" لشركة آبل لوضع استراتيجيتها في مجال الذكاء الاصطناعي على المسار الصحيح حتى عام 2026 وما بعده. وتشير التقارير إلى أن "آبل" درست أيضاً شراكات مع شركات الذكاء الاصطناعي البارزة الأخرى، "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"بيربليكسيتي".