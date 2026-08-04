آبل تحذف تليغرام مؤقتاً من متجرها بسبب محتوى متعلق باستغلال الأطفال

أُزيل تطبيق تليغرام مؤقتاً من متجر تطبيقات آبل على مستوى العالم، بعدما أبلغت الشركة المصنّعة لهواتف آيفون عن قيام أحد المستخدمين بمشاركة "مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على الأطفال"، بحسب ما أعلنت منصة المراسلة يوم الثلاثاء.

ويأتي هذا الحادث بعد واقعة مماثلة في عام 2018، عندما سحبت آبل تطبيق تليغرام مؤقتاً بسبب ما وصفه مؤسس التطبيق، بافيل دوروف، آنذاك بأنه "محتوى غير لائق"، قبل أن تعيد التطبيق إلى المتجر بعد أن عزز تيلغرام إجراءات الحماية والإشراف على المحتوى.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات المحددة التي اتخذها تليغرام لتعزيز إجراءات الحماية والإشراف على المحتوى بعد حادثة عام 2018؟ كيف يمكن لمنصات التواصل واسعة النطاق، مثل iMessage، أن تعمل إذا كان معيار إزالة التطبيقات هو نشر محتوى غير قانوني من قبل مستخدم واحد؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأكد متحدث باسم آبل واقعة الإزالة المؤقتة الأخيرة، مشيراً إلى أن مراجعة الشركة كشفت عن محتوى يخالف الإرشادات التي تحظر المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال. وأضاف المتحدث: "أُعيد التطبيق لاحقاً بعدما أزال المطور المحتوى المخالف بسرعة، وحظر المستخدم الذي نشره". وجرت إزالة التطبيق وإعادته في اليوم نفسه، بعد أن اتخذ تليغرام الإجراءات المطلوبة.

ويؤكد "تليغرام"، الذي يضم أكثر من مليار مستخدم نشط شهرياً، أنه يتبع سياسة "عدم التسامح مطلقاً" مع المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، موضحاً أنه حظر نحو 338 ألف مجموعة وقناة بسبب هذا النوع من المحتوى منذ بداية العام.

وكتب "تليغرام" عبر منصة إكس رداً على مستخدم نشر بيان آبل: "أنا واثق من أن هذا المعيار سيُطبّق بالتساوي على جميع التطبيقات الأخرى الموجودة في المتجر مستقبلاً... أليس كذلك يا آبل؟".

من جهته، شكك الرئيس التنفيذي لشركة إيبك غيمز، تيم سويني، التي تخوض نزاعات قانونية مع آبل منذ سنوات، في قرار الشركة الأميركية. وكتب سويني عبر "إكس": "قالت آبل إنها أزالت التطبيق من متناول مليار مستخدم لأن أحد مستخدمي تليغرام نشر شيئاً مروعاً وغير قانوني". وأضاف: "لم توضح كيف يمكن، إذا كان هذا هو معيار إزالة التطبيقات، أن تعمل أي منصة تواصل على هذا النطاق، بما في ذلك iMessage".

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ويواجه "تليغرام" تدقيقاً تنظيمياً بشأن طريقة تعامله مع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وغيرها من المحتويات غير القانونية. ففي أبريل/نيسان الماضي، فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية "أوفكوم" (Ofcom) تحقيقاً بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال عبر المنصة. ونفى تليغرام "بشكل قاطع" مزاعم الهيئة، مؤكداً أنه نجح منذ عام 2018 في "القضاء تقريباً" على انتشار هذا النوع من المواد عبر القنوات العامة باستخدام خوارزميات للكشف عنها.

وفي فبراير/شباط الماضي، فرضت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية غرامة على "تليغرام" بسبب تأخره في الرد على استفساراتها بشأن الإجراءات التي اتخذها للحد من المحتوى المتعلق بالاعتداء على الأطفال والسلوك المتطرف العنيف.