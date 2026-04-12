"آبل" تحذر من الاحتيال عبر "آيكلاود"... هكذا تحمي نفسك

- المحتالون يستغلون رسائل بريد إلكتروني مزيفة تدّعي امتلاء مساحة تخزين "آيكلاود" لخداع المستخدمين للنقر على روابط خبيثة تسرق بياناتهم المصرفية والشخصية، مما يعرضهم لخطر فقدان المال أو بيع بياناتهم على الإنترنت المظلم. - الرسائل الاحتيالية تتظاهر بأنها من "آبل"، وتستخدم عناوين بريد إلكتروني مشبوهة وأخطاء إملائية، مما يجعلها تبدو حقيقية، خاصة إذا تزامنت مع رسائل حقيقية من الشركة. - لحماية نفسك، تجاهل الرسائل المشبوهة، لا تنقر على الروابط، وتحقق من مساحة التخزين يدوياً عبر إعدادات "آيفون"، واتصل بمصرفك فوراً إذا قدمت بياناتك البنكية.

يرسل المحتالون رسائل بريد إلكتروني تدّعي امتلاء مساحة التخزين في "آيكلاود" أو اقترابها من الامتلاء. وتقول هذه الرسائل للمستخدم إنه تجاوز باقة التخزين الخاصة به، وبالتالي سوف يفقد ملفاته وصوره وفيديوهاته. وهكذا يخدعون المستخدمين للنقر على روابط قد تسرق بياناتهم المصرفية والشخصية.

هناك أشكال عدة هذه الحيلة. إحدى الرسائل الإلكترونية التي اطلعت عليها صحيفة ذا غارديان تحمل عنواناً يقول: "لقد حظرنا حسابك! سيجري حذف صورك وفيديوهاتك في" التاريخ فلاني. وتحمل عنوان "تنبيه بشأن مساحة تخزين آيكلاود" وتضيف: "جرى الوصول إلى حد التخزين... وصل حساب آيكلاود الخاص بك إلى أقصى سعة تخزين". وتقول رسالة أخرى: "انتهت صلاحية طريقة الدفع الخاصة بك!... تم تعطيل خدمة التخزين السحابي الخاصة بك".

إذا لم يرد المستخدم، فقد يحاول المحتالون الضغط عليه بإرسال رسالة "إنذار نهائي". إحدى الرسائل التي اطلعت عليها الصحيفة تحمل عنواناً كالتالي: "حاولنا التواصل معك مرات عدة سابقاً، لكننا لم نتلقَّ أي رد. إذا لم تحل مشكلتك اليوم، فسيجري حذف جميع بياناتك نهائياً في" التاريخ الفلاني "بما في ذلك صورك وفيديوهاتك".

حيل المحتالين

هذه الرسائل التهديدية جزء من عملية احتيال تنتحل صفة خدمة التخزين السحابي من آيكلاود من شركة آبل. وسوف يقود الرابط الخبيث إلى موقع قد يبدو حقيقياً، ولكنه في الواقع موقع تصيد احتيالي مصمم لسرقة بيانات المستخدم المصرفية والشخصية. وإذا قدّم المستخدم بياناته المصرفية أو دفع باستخدام بطاقته البنكية، فقد يحاول المحتالون سرقة المزيد من المال أو بيع بيانات الضحية إلى مجرمين آخرين على الإنترنت المظلم.

قد تبدو هذه الحيلة مقنعة لأنّ رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية قد تتزامن مع رسائل حقيقية من "آبل" تخبر الضحية بنفاد مساحة التخزين، وتحثه على الترقية. وتقول هيئة حماية المستهلك البريطانية، في منشور حديث على فيسبوك تحذر فيه من هذه الخدعة، إنه "يجب على كل مستخدم لمنتجات آبل أن يكون على دراية بهذه الحيلة الخبيثة المنتشرة".

كيف تحمي نفسك من احتيال "آيكلاود"؟

كما هو الحال غالباً مع عمليات الاحتيال، يبدو عنوان البريد الإلكتروني للمرسل غريباً بعض الشيء. ربما يكون نطاق البريد الإلكتروني (الجزء الذي يلي رمز @) غير صحيح. فبعضها يذكر الإكوادور أو يستخدم ".biz.ua" في نطاقه، وهذا الأخير يشير عادةً إلى نطاقات الشركات الأوكرانية، بينما يقع مقر شركة آبل في كاليفورنيا ومقرها الأوروبي في أيرلندا. ومن العلامات الأخرى الدالة على الاحتيال ضعف الإملاء والقواعد.

ويُنصَح بحذف هذه الرسائل أو تجاهلها، وعدم النقر على أي روابط؛ وإذا نقر القارئ على رابط فلا يُفصح عن أي معلومات شخصية؛ وإذا قدّم بيانات حسابه البنكي فعليه الاتصال بمصرفه فور إدراك الخطأ. هذا ومن السهل جداً التحقق من مساحة تخزين "آيكلاود" المتبقية يدوياً. على جهاز "آيفون"، انتقل إلى الإعدادات، ثم "آيكلاود". وإذا كانت مساحة التخزين ممتلئة ويرغب المستخدم في شراء مساحة إضافية، فعليه فقط النقر على زر "ترقية".