"آبل" تجعل "إيردروب" أكثر أماناً بين الغرباء

- يقدم إصدار iOS 26.2 التجريبي ميزة جديدة في "إيردروب" تتيح تبادل الملفات مع الغرباء عبر رمز خاص، مما يسهل العملية دون الحاجة لتفعيل وضع "للجميع"، وتستمر صلاحية الرمز لمدة 30 يوماً. - يشمل التحديث تحسينات في التطبيقات الطبية، حيث يمكن للتطبيقات الخارجية الوصول إلى إشعارات ضغط الدم من ساعة آبل واتش، بالإضافة إلى تحسينات في تصميم تطبيق "ميجر". - أُضيفت ميزات جديدة في تطبيق التذكيرات، مثل إمكانية إضافة تنبيه للتذكيرات العاجلة، وتحذيرات في إعدادات "ليكويد غلاس".

يقدّم إصدار iOS 26.2 التجريبي من نظام تشغيل "آيفون" ميزة جديدة تسمح باستخدام خدمة إيردروب اللاسلكية لتبادل الملفات مع أي شخص من دون الحاجة لإضافته إلى قائمة الأرقام أولاً أو تفعيل وضع "للجميع". بدلاً من ذلك، يمكن فقط إنشاء رمز ومشاركته مع شخص ما، وهذا سيسمح للطرفين بتبادل الملفات لمدة 30 يوماً. الميزة لا تزال تجريبية، ومن المتوقع أن تصل إلى الجميع في الإصدار العام، وغالباً في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويمكن إنشاء الرمز بالدخول إلى الإعدادات ثم "عام" ثم "إيردروب" ثم "إنشاء رمز". وبمجرد استخدامه، يصبح الجهاز الآخر "جهة اتصال إيردروب معروفة" يمكن إدارتها أو إلغاؤها. وستكون هذه الميزة في مصلحة المستخدمين الذين يترددون في استخدام وضع "الجميع". ومن أجل إزالة الميزة قبل انتهاء 30 يوماً، أو ببساطة الاطلاع على قائمة الأشخاص الذين شارك المستخدم معهم هذا الرمز، يمكن القيام بذلك من الإعدادات ثم "عام " ثم "إيردروب" ثم "إدارة جهات اتصال إيردروب المعروفة".

و"إيردروب" خدمة لمشاركة الصور والفيديو والملفات عبر "بلوتوث" طُرحت لأول جزءاً من نظام iOS 7 عام 2013، وهي موجودة في أجهزة "آيفون" و"آيباد" و"ماك". ويمكن إدارة هذه الخدمة من خلال مركز التحكم. وقد شهدت الخدمة تطورات، بينها تعديل وقت الفتح للجميع، وحصرها في عشر دقائق، ليأتي التعديل الجديد لإنشاء الرموز بين الغرباء لمدة شهر.

ومن التغييرات الأخرى في الإصدار التجريبي من iOS 26.2، السماح للتطبيقات الطبية الخارجية بالوصول إلى إشعارات ارتفاع ضغط الدم من ساعة آبل واتش، وتحسين تصميم "ليفل" في تطبيق "ميجر". أما معظم الإضافات الأخرى، فتقدّم معلومات عن التغييرات التي أُضيفت في الإصدارات التجريبية السابقة.

على سبيل المثال، أضيف نص في تطبيق التذكيرات يُوضّح إمكانية إضافة تنبيه إلى التذكير إذا عيّنه المستخدم كـ"عاجل". كذلك، أُضيف تحذير إلى شاشة إعدادات "ليكويد غلاس"، يُنبّه المستخدم إلى عدم إمكانية استخدام خيار "التلوين" في بعض الحالات.