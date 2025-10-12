"آبل" تتخلّى عن تطبيق الفيديو "كليبس"

قرّرت شركة آبل إنهاء تطبيق "كليبس" وإزالته من متجر التطبيقات، وأعلنت أنها لن تُجري أي تحديثات عليه. وفي صفحة الدعم على موقع آبل الإلكتروني، أوضحت الشركة أنه، اعتباراً من 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، لم يعد التطبيق متاحاً للتنزيل للمستخدمين الجدد، ولكن يُمكن للمستخدمين الحاليين الاستمرار في استخدامه على الإصدارات الحالية أو الأقدم من هواتف آيفون أو آيباد. كما يُمكن للمستخدمين الحاليين إعادة تنزيل التطبيق من حساباتهم على "آبل" عند الحاجة.

ويعني عدم تحديث التطبيق مرة أخرى احتمالية أن يصبح استخدام "كليبس" أكثر صعوبة مع مرور الوقت، لذا تُشجّع "آبل" المستخدمين على تنزيل فيديوهات التطبيق (مع أو من دون تأثيرات إضافية) إلى مكتبة الصور الخاصة بهم، ليتمكنوا من مُشاهدتها وتعديلها باستخدام تطبيقات أخرى.

لن نلاحظ اختفاء "كليبس"

أُطلق "كليبس" عام 2017، عندما حاولت "آبل" منافسة "سناب شات" و"إنستغرام ستوريز"، لكنه لم يكن تطبيق تواصل اجتماعي، بل فقط تطبيقاً يسمح للمستخدمين بدمج الصور ومقاطع الفيديو معاً باستخدام الفلاتر والرموز التعبيرية والموسيقى. وقد كانت قدرات "كليبس" في تحرير الفيديو بسيطة جداً، ويرجّح أنه كان فقط لتستعرض "آبل" قدراتها في الأجهزة والبرامج. وأفاد موقع ماك رومرز أنه على الرغم من أن "آبل" حدّثت "كليبس" بميزات جديدة بعد إطلاقه، إلا أن التحديثات في السنوات الأخيرة اقتصرت على إصلاح الأخطاء.

ولن يلاحظ المستخدمون اختفاء التطبيق لأن أبرز تطبيقات الفيديو القصيرة لديها أصلاً تطبيق تحرير الفيديو الخاصة بها. فـ"تيك توك" لديها تطبيق "كاب كت"، الذي طوّرته شركة بايتدانس الصينية، مالكة "تيك توك". كذلك لدى "إنستغرام"، التي تقدّم خدمة المقاطع القصيرة "ريلز"، تطبيق لتحرير الفيديو يحمل اسم "إيديتس" وكان يستهدف منافسة "كاب كت".