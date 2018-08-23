طرحت "سينما فاكتوري"، الشركة المنتجة للفيلم الوثائقي الطويل the crew الملصق الدعائي الخاص بالعمل، وظهر من خلاله أبطال الشريط المشاركون كافة، وهم ليسوا ممثلين فقط، بل يشارك فيه بعض مَن يعملون وراء الكاميرات.
يشارك فيه كل من أحمد حلمي ومنى زكي ويسرا وشريف منير والسيناريست تامر حبيب والمنتج مدحت العدل والموسيقار هشام نزيه والكاتب وحيد حامد والمنتج غابي خوري وآخرون من العاملين في السينما المصرية.
الفيلم الوثائقي يكشف عن مراحل صناعة السينما ومشاكلها من خلال ثلاث مراحل إنتاجية، وسيتم عرضها من خلال وجهة النظر الخاصة بعدد من أهم صنّاع السينما في مصر، وقد كتب فكرة العمل رامي عباس وسيناريو محمد نبيل وإخراج إسلام رسمي.
وعلّق الفنان أحمد حلمي على الملصق الدعائي للعمل من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "فيلم مختلف وتجربة جديدة، لو مكنتش شاركت فيها كنت خسرت، فيلم يتناول مشكلة جديدة بطريقة جديدة".
وأضاف حلمي: أبطال الفيلم مش بس ممثلين، هتتفرجوا على أبطال دايمًا بيقفوا وراء الكاميرا، ولأول مرة عدّوا الخط الوهمي وبصّوا في العدسة واتكلموا عن مشكلة تخصهم، كل شخص بيقف وراء الكاميرا لصناعة فيلم هو نجم الفيلم".
يشارك فيه كل من أحمد حلمي ومنى زكي ويسرا وشريف منير والسيناريست تامر حبيب والمنتج مدحت العدل والموسيقار هشام نزيه والكاتب وحيد حامد والمنتج غابي خوري وآخرون من العاملين في السينما المصرية.
الفيلم الوثائقي يكشف عن مراحل صناعة السينما ومشاكلها من خلال ثلاث مراحل إنتاجية، وسيتم عرضها من خلال وجهة النظر الخاصة بعدد من أهم صنّاع السينما في مصر، وقد كتب فكرة العمل رامي عباس وسيناريو محمد نبيل وإخراج إسلام رسمي.
وعلّق الفنان أحمد حلمي على الملصق الدعائي للعمل من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "فيلم مختلف وتجربة جديدة، لو مكنتش شاركت فيها كنت خسرت، فيلم يتناول مشكلة جديدة بطريقة جديدة".
وأضاف حلمي: أبطال الفيلم مش بس ممثلين، هتتفرجوا على أبطال دايمًا بيقفوا وراء الكاميرا، ولأول مرة عدّوا الخط الوهمي وبصّوا في العدسة واتكلموا عن مشكلة تخصهم، كل شخص بيقف وراء الكاميرا لصناعة فيلم هو نجم الفيلم".
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فيما شارك تامر حبيب البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، وعلق قائلًا: "سينمائي مصري و افتخرا".
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