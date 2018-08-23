نعى نقيب الفنانين في الأردن حسين الخطيب، مساء الخميس، الممثل الأردني ياسر المصري، والذي لقي مصرعه بحادث سير في مدينة الزرقاء، وفق ما أوردته الوكالة الأردنية الرسمية "بترا".



ولد المصري، في الكويت 1970، وهو حاصل على بكالوريوس علوم موسيقية من الأكاديمية الأردنية للموسيقى، وشارك في العديد من المسلسلات الأردنية والعربية التاريخية والبدوية.





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وقدم العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، أشهرها مسلسل "نمر بن عدوان" الذي اشتهر فيه بأداء دور الفارس وأمير شعراء البادية العربية، و"امرؤ القيس"، بالإضافة إلى "راس غليص" الجزء الأول، و"عيون عليا"، و"العنود"، و"الطوفان"، و"الحجاج".





(الأناضول)