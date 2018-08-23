



أعلنت المطربة السورية أصالة نصري، إلغاء حفلها الغنائي الذي كان من المقرر أن يقام اليوم الخميس في بورتو غولف مارينا بالساحل الشمالي بمصر.



وكان هذا الحفل، قبل إلغائه، سيمثل الأول لها لجمهور المصايف بمصر وهو ما جعل منه حدثا مهما خاصة لتشوق الجمهور لإقامة الحفلات تحديدا في موسم عيد الأضحى؛ ولم تكشف المطربة عن سبب الإلغاء وهو ما أحاط الخبر بالغموض الشديد.



وكتبت أصالة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "لأسباب خارجة عن إرادتنا قرّرنا إلغاء الحفل 23/8/2018 على أن يتحدّد له موعد جديد. نيابة عن نفسي وكلّ الأطراف المعنية أقدّم اعتذاري، وأرجو أنّ نلتقي في موعد آخر، سنجعل منه يوماً لا يُنسى، أكرّر اعتذاري وأمنياتي بأنّ نلتقي قريبا".



الخبر أحزن جمهور أصالة بشكل كبير خاصة وأن التذاكر، نفدت كاملة، وكانت تتفاوت بين 250 و1500 جنيه مصري، فبمجرد إلغاء الحفل اجتاح هشتاغ "غني يا أصالة"، مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة منهم لدفعها للعدول عن قرارها، كما نشروا صوراً من الحملة الدعائية التي قاموا بعملها لها.









وفي اتصال "العربي الجديد" بالجهة المنوطة ببيع تذاكر الحفل أكدوا أن الحدث بالفعل ألغي تماما، ولم يؤجل مثلما يتردد في بعض المواقع الإلكترونية، لذا فمن قام بشراء التذاكر من الممكن أن يقوم باستردادها من دون فرض أي رسوم.