ألقت السلطات الأمنية التونسية القبض على الممثل التونسي أحمد الأندلسي فى مدينة قليبية الساحلية نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية أحكام بحقه بالسجن لمدة طويلة، بسبب إصداره صكوكاً (شيكات ينكسة) من دون رصيد، وهي جريمة يعاقب عليها القانون التونسي بالسجن مدة خمس سنوات للصك الواحد.
ويعتبر الممثل التونسي أحمد الأندلسي من أبرز الممثلين من الجيل الحالي، حيث شارك في عديد من الأعمال التلفزيونية، من أهمها "أولاد مفيدة" و"تاج الحاضرة"، وكذلك العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية.
ولاقى الأندلسي تعاطفاً كبيراً من قبل زملائه الممثلين، حيث دعت الممثلة مرام بن عزيزة إلى حملة تبرعات لجمع المال المطلوب لإنقاذ أحمد من السجن، كما نظمت جماهير فريق الترجي الرياضي التونسي، التي من المعروف أن أحمد الأندلسي ينتمي إليها، حملة تبرعات من أجل توفير المال المطلوب للإفراج عنه.
ووفقاً لما قالت آية العيساوي، وهي واحدة من المشرفين على حملة التبرع، فإنهم تمكنوا من جمع المبلغ المطلوب لإطلاق سراح أحمد الأندلسي، شاكرة كل من ساعدهم من ممثلين وفنانين ومنتجي سينما وأحباء فريق الترجي الرياضي التونسي.
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