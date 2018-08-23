صعد الممثل الأميركي جورج كلوني، الأربعاء، إلى صدارة قائمة أعلى الممثلين دخلاً عام 2018 بفضل ما حصل عليه من إيرادات بيع شركته المنتجة لمشروب التكيلا.
وقالت مجلة "فوربس" إن كلوني (57 عاماً) جنى ما يقدر بنحو 239 مليون دولار بين يونيو/ حزيران 2017 ويونيو/ حزيران 2018 فيما يمثل أعلى الإيرادات في مسيرته الفنية الممتدة عبر 35 عاما في السينما والتلفزيون.
وباع كلوني، الذي لم يلعب دور البطولة في أي فيلم لهوليوود منذ فيلم الإثارة البوليسي "ماني مانستر" عام 2016، شركة "كاساميغوس" التي تنتج التكيلا والتي شارك في تأسيسها إلى شركة دياغيو البريطانية للمشروبات الروحية في يونيو/ حزيران 2017.
وقالت مجلة "فوربس" إن كلوني (57 عاماً) جنى ما يقدر بنحو 239 مليون دولار بين يونيو/ حزيران 2017 ويونيو/ حزيران 2018 فيما يمثل أعلى الإيرادات في مسيرته الفنية الممتدة عبر 35 عاما في السينما والتلفزيون.
وباع كلوني، الذي لم يلعب دور البطولة في أي فيلم لهوليوود منذ فيلم الإثارة البوليسي "ماني مانستر" عام 2016، شركة "كاساميغوس" التي تنتج التكيلا والتي شارك في تأسيسها إلى شركة دياغيو البريطانية للمشروبات الروحية في يونيو/ حزيران 2017.
|Twitter Post
وتفوقت إيراداته من عمله على الشاشة وخارجها على إيرادات دواين "ذا روك" جونسون الذي حل في المرتبة الثانية بما يقدر بنحو 124 مليون دولار بفضل فيلمه "جومانجي: ويلكوم تو ذا جانغل" ومشاريع أخرى.
ووفقاً لفوربس، فقد كسب الممثلون في المراكز العشرة الأولى نحو 784 مليون دولار مجتمعين، ليتفوقوا مرة أخرى على قائمة المراكز العشرة لأعلى الممثلات أجرًا واللاتي جنين 186 مليون دولار مجتمعات في الفترة ذاتها.
وتصدرت سكارليت جوهانسن هذه القائمة التي نشرت الأسبوع الماضي بإيرادات قيمتها 40.5 مليون دولار قبل الضرائب.
وعزت فوربس هذه الفجوة في الأجور بين الجنسين إلى هيمنة أفلام الأبطال الخارقين وأفلام الحركة التي تميل لإسناد الأدوار للذكور والتي تحقق إيرادات بمئات الملايين من الدولارات في شباك التذاكر.
|Twitter Post
|Twitter Post
(رويترز)
التعليقات ()
انشر تعليقك عن طريق