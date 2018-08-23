واحتدم الجدال بين الرجلين قبل أن يدخل الجد إلى المنزل جالبًا بندقية صيد أطلق النار منها على حفيده وأرداه قتيلًا، ثم وجه فوهتها بعد لحظات إلى رأسه وانتحر، تاركًا بقية أفراد عائلته في حالة صدمة، كما نقل أحدهم إلى المستشفى إثر انهيار عصبي.

وأحيل جميع أفراد عائلة الرجلين للتحقيق بعد نقل جثتيهما إلى مشرحة مستشفى غوينوك الحكومي. وذكرت التقارير أن الجد كان مصابًا بخلل عقلي نتيجة كبر سنه، ما جعله يتعامل بحساسية شديدة مع حفيده، ويتهمه بعدم احترام كبار السن.



