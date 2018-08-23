



(نورفوتو)



وكانت جولي (43 عاماً) قد طلبت الحصول على الطلاق في سبتمبر/أيلول عام 2016. ولا يزال الاثنان يخوضان معركة في حضانة أطفالهما الـ 6. وقدم محامي جولي، في أغسطس/آب الماضي، أوراقاً للمحكمة العليا في لوس أنجليس تقول إن الممثلة تريد حكماً "يعيد الطرفين إلى حالة أعزب خلال العام 2018".



وأشارت الوثيقة كذلك إلى أن بيت "لم يقدم أي دعم يذكر للأطفال منذ الانفصال" وأنه رغم الترتيبات غير الرسمية التي أبرمت معه، إلا أن المدفوعات "لم تكن مستمرة بانتظام".



في المقابل، رد محامي بيت مشيراً إلى أن موكله أقرض جولي مبلغ 8 ملايين دولار أميركي لشراء مسكنها الحالي، ودفع لصالحها وأطفالهما فواتير قيمتها 1.3 مليون دولار منذ انفصالهما عام 2016.