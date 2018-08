أعلنت الممثلة الإيطالية آسيا أرجنتو انسحابها من المشاركة في مهرجان Le Guess Who الموسيقي الذي سيقام في هولندا في نهاية هذا الأسبوع، بعد اتهامها بالاعتداء على الممثل جيمي بينيت عندما كان عمره 17 عامًا، ونشر صورة لها معه في السرير في مقال بصحيفة "نيويورك تايمز" في وقت مبكر من هذا الأسبوع.وصرح منظمو المهرجان في بيان لهم، بأن الممثلة اختارت الانسحاب بنفسها من فعالية هذا العام بسبب تأثرها بالاتهامات التي طاولتها، مؤكدين دعمهم قرارها، وأضافوا: "نعتبر أن من مسؤوليتنا احتضان مصالح جميع الفنانين الذين ينتمون إلى منظمتنا قدر استطاعتنا، ونسعى جاهدين إلى فعل ذلك بحساسية واحترام".وجاء خبر انسحاب الممثلة من المهرجان، بعد ساعات فقط من نشر رسائل نصية يوم الإثنين، زُعم أنها كتبتها لصديق تعترف له فيها بأنها مارست الجنس مع بينيت عندما كان عمرها 37 عامًا، وعمره 17 عامًا فقط، وتنفي أن الأمر كان اغتصابًا ، حيث ورد أنها قالت: "اقترب مني فجأة وأخبرني أنه كان يتخيلني معه منذ كان عمره 12 عامًا، لم أكن أعلم أنه قاصر حتى أرسل لي رسالة الابتزاز".وردّت أرجنتو على المزاعم يوم الثلاثاء، مؤكدة أنها لم تقم أية علاقة جنسية مع بينيت، مشيرة إلى أنه استغلها وابتز صديقها الطاهي الشهير الراحل أنتوني بوردين، وقالت: "أنفي بشدة كل ما ورد في المقال الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، صدمت جدًا بعد قراءة الأخبار الزائفة بشكل كامل"، وفقًا لموقع "ديلي ميل".كما زعمت أرجنتو أن بينيت استغلها خلال فترة علاقتها مع بوردين، لأنه كان على دراية كاملة بحرص الأخير على سمعته الطيبة التي سعى جاهدًا إلى ترسيخها في أذهان محبيه، وأضافت: "تعهد أنتوني شخصيًا بدفع مبلغ التسوية لبينيت، مشترطًا عليه ألا يتدخل مجددًا بحياتنا".وتظهر الوثائق القضائية التي كشفت بعد موت بوردين هذا العام، أنه دفع مبلغ 425 ألف دولار نقدًا، وهو مبلغ يعادل تقريبًا نصف ما كان يمتلكه من مدخرات في ذلك الوقت، في حين ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الأحد أن أرجنتو دفعت مبلغ 380 ألف دولار في تسوية مع بينيت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد ادعائه اعتداءها عليه جنسيًا في غرفة فندق بكاليفورنيا عام 2013، ومطالبته بالحصول على تعويض قدره 3.5 ملايين دولار.ويذكر أن بينيت كان في الـ7 من عمره عندما لعب دور ابن أرجنتو في فيلم The Heart is Deceitful Above All Things، قبل أن ينطفئ نجمه في عالم التمثيل بعد سنوات، في حين تعتبر الأخيرة من أوائل النساء اللواتي اتهمن هارفي وينستين بالاعتداء الجنسي، حيث نالت الكثير من الثناء إثر خطاب ألقته في مهرجان "كان" وصرحت فيه بأن المنتج سيئ السمعة اغتصبها عام 1997 عندما كان عمرها 21 عامًا.