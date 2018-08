ردّت مغنية البوب الأميركية مادونا، أمس الثلاثاء، على منتقدي الكلمة التي ألقتها في رثاء نجمة الغناء الراحلة أريثا فرانكلين، خلال حفل توزيع جوائز إم.تي.في للأغاني المصورة، قائلة إنه لم يُطلب منها سوى سرد واقعة عن "ملكة موسيقى السول" الراحلة.وأثارت مغنية (ريبل هارت) رد فعل عنيفًا بكلمة مدّتها عشر دقائق، ركزت في معظمها على بداياتها، في الحفل الذي بُث على الهواء، يوم الإثنين، وقال منظموه إنه سيكرم فرانكلين بعد أربعة أيام على وفاتها عن 76 عامًا.وقالت مادونا على "إنستغرام"، أمس الثلاثاء، "لقد طُلب مني تقديم الفيديو الفائز بجائزة إم.تي.في لأفضل فيديو خلال العام، ثم بعد ذلك طلبوا مني أن أروي أي واقعة صادفتني في حياتي لها صلة بأريثا فرانكلين".وتابعت "لم أكن أنوى تقديم رثاء لها! كان هذا مستحيلًا خلال دقيقتين مع كل هذا الضجيج وبهرجة حفل جوائز. لا يمكن مطلقًا أن أوفيها حقها في هذا السياق وهذا المناخ". ولم تردّ إم.تي.في على طلب للتعليق.وتعرّضت مادونا لانتقادات بسبب تركيزها على نفسها عندما اجترت ذكريات بداياتها كمغنية وراقصة طموحة، بما في ذلك اختبار أداء قدمت فيه أغنية فرانكلين ( "You Make Me Feel Like" A Natural Woman/ تجعلني أشعر أني امرأة طبيعية). ولم تعلق على مشوار فرانكلين نفسها.