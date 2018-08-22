أكد علماء، للمرة الأولى، العثور على أدلة قاطعة على وجود الجليد المائي على سطح القمر، ما يبشر بإمكانية إقامة حياة خارج الأرض.

ورأى مسؤولون في "وكالة الطيران والفضاء الأميركية" (ناسا)، في بيان نُشر أمس الثلاثاء، أن الاكتشاف يشير إلى أن الرحلات المستقبلية إلى القمر قد يكون لها مصدر مياه متاح، ما يسهل إمكانية استكشاف القمر أو البقاء فيه.

ووُجد الجليد المائي في المنطقة الأبرد والأشد ظلاماً في القطبين الشمالي والجنوبي للقمر. إذ إنه موجود في بقع متفرقة في الشمال ويتركز في فوهات مظللة بشكل دائم في الجنوب، حيث لا ترتفع درجات الحرارة إطلاقاً إلى ما فوق 250 درجة فهرنهايت.







ونُشرت النتائج يوم الإثنين، في دورية "بروسيدينغز أوف ذا ناشيونال أكاديمي أوف ساينس". وأعدها فريق من العلماء بقيادة الباحث في معهد الجيوفيزياء وعلم الفلك في جامعة هاواي، شواي لي.

وحلل الفريق النتائج التي حصل عليها من راسمة خرائط التعدين القمرية التابعة لـ"ناسا"، "إم 3"، على متن "تشاندرايان 1"، وهي مركبة فضائية هندية استكشفت القمر في 2008 و2009.