تزوجت الممثلة الأميركيّة، هيلاري سوانك، من صديقها رجل الأعمال، فيليب شنايدر، بعد علاقة بدأت منذ نحو عامين. وذكرت مجلّة "فوغ" الأميركية أن هيلاري ارتدت فستان زفاف من تصميم مصمم الأزياء اللبناني، إيلي صعب.



الحفل كان بين أشجار غابات Redwoods في كاليفورنيا، حيث بدا كل شيء خيالياً، وكأنها إحدى القصص الخُرافية للجنيات وسط الغابات، بالرغم من مظهره البسيط كان مُزدحماً بالتفاصيل الفاخرة و المُترفة.



فستان زفاف هيلاري سوانك كان من تصميم إيلي صعب. الفستان الذي استغرق 150 ساعة عمل من الدانتيل والحرير والشيفون والأورغانزا بدا كأنه صُمّم خصيصاً ليكون مثل الأزهار البيضاء وسط الغابات.







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وقد تمَّ اختيار حفل الزفاف وسط الغابات، بسبب والد هيلاري سوانك الذي يُعاني من مشاكل صحّية في الرئة، ولا يستطيع السفر خارج كاليفورنيا، كما ذكر موقع "شبيغل أون لاين".



وكانت العلاقة بين هيلاري (44 عاماً) وفيليب، قد بدأت عام 2016 بعدما فسخت هيلاري خطوبتها من لاعب التنس روبن توريس. ويذكر أن سوانك تزوجت في السابق من الممثل، تشاد لوي، لمدة عشرة أعوام، وانفصلا عام 2007.