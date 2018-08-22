والخوارزمية هي مجموعة من الخطوات الرياضية والمنطقية والمتسلسلة اللازمة لحل مشكلة ما.وسمّيت الخوارزمية بهذا الاسم نسبة إلى العالم أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي الذي ابتكرها في القرن التاسع الميلادي. والمصطلح منتشر في اللغات اللاتينية والأوروبية.وكشفت نتائج الدراسة عن الوقت الأمثل لتناول القهوة والحصول على أكبر فائدة بأقل كمية منها، حيث ساعدت الخوارزمية الناس على تحسين اليقظة بنسبة 65 في المائة، من دون تناول كمية زائدة من القهوة. ومع ذلك حصلوا على الحد الأقصى من النشاط الأمر الذي يفيد من يعاني من ارتفاع ضغط الدم ويحاول تخفيض كمية القهوة التي يتناولها يومياً، وذلك بحسب موقع Journal of Sleep Research.وقد خصصت هذه الخوارزمية التي أجراها باحثون من الجيش الأميركي للجيش في البداية، ولكن اتضح أن فائدتها أوسع مما كان يعتقد.وقال رئيس الفريق العلمي، جاك ريفمان، "من المؤسف عدم وجود طريقة تمكن كل شخص من تحديد الوقت الملائم بصورة شخصية لتناول القهوة".وأشار إلى أنّ الفريق البحثي يعمل حالياً على وضع تطبيق للهواتف الذكية يمكن من خلاله تحديد كمية القهوة التي يجب على الشخص تناولها يومياً، مع الأخذ بالاعتبار الفترة التي يرغب فيها بتناول القهوة للحصول على أكبر فائدة منها، لافتاً إلى أنه من المحتمل جدًا أن يظهر التطبيق في الهواتف الذكية قبل نهاية السنة الجارية.(قنا)