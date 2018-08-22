في الوقت الذي يتربع فيه فيلم "تراب الماس"على قمة إيرادات الأفلام السينمائية المصرية، التي تنافس في ماراثون عيد الأضحى السينمائي، خاصة أنه عرض منذ حوالي أسبوع، إلا أنه تعرّض للقرصنة على بعض مواقع الانترنت.
وفوجئ صناع الفيلم ببعض الروابط على الإنترنت للفيلم، وهو بالتأكيد لا يعد في صالح الجهة المنتجة التي ستتكبد خسائر فادحة، مع أن النسخة التي تم تسريبها رديئة للغاية ومصورة بهاتف محمول. ولم يتم تحديد دور العرض التي سُربت النسخة منها، حيث ما يزال التحقيق جارياً.
وفي تصريحات لـ"العربي الجديد"، قال أحد العاملين في الشركة المنتجة، إن هناك فريق عمل كاملاً يحاول السيطرة على الروابط التي قامت بنشر الفيلم، خاصة أن نسب مشاهدة العمل عليها كانت كبيرة للغاية، وهو بالتأكيد ليس في صالح صناعة السينما بشكل عام.
وتدور أحداث فيلم "تراب الماس" الذي بدأ عرضه يوم 16 من شهر أغسطس/آب الجاري، حول قصة شاب يعيش حياة باهتة رتيبة، يعمل كمندوب دعاية طبية في شركة للأدوية، ثم يتمكن بلباقته الكبيرة ومظهره الجيد من أن يستميل أكبر الأطباء للأدوية التي يروج لها، في المنزل الذي يعيش فيه بصحبة والده القعيد، إلى أن تحدث جريمة قتل غامضة، تقلب الأحداث.
ويشارك في بطولة فيلم "تراب الماس" كل من الفنانين آسر ياسين، ومنة شلبي، وماجد الكدواني، وشيرين رضا، وعزت العلايلي، وهو من إخراج مروان حامد، والقصة عن رواية لأحمد مراد تحمل نفس عنوان الفيلم الذي أنتجته نيو سينشري.
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