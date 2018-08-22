

وذكر النادي في بيان نشره على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أنه في يوم 6/9/2015م حصل مع صديقه المنتج والمؤلف الأستاذ، سمير مجدي، على تصريح المصنفات الفنية رقم 220 بتصوير فيلم "الديزل"، قصة سمير مجدي، وسيناريو وحوار الدكتور عادل النادي.



وأوضح الدكتور عادل النادي أنه فوجئ قبيل العيد بأفيشات الفيلم في أغلب دور العرض، ولكن لمؤلفين آخرين، ومن إنتاج أحمد السبكي وإخراج كريم السبكي، وبطولة محمد رمضان. وذلك بتصريح مصنفات عام 2017م؛ "فما كان علينا إلا التوجه للنائب العام للاختصام معهم جميعاً لسلبهم حقوق الملكية الفكرية، والتعدي الصارخ على حقوقنا، والمعاقب عليهما بقانون الملكية الفكرية، وقانون العقوبات المصري". مضيفاً أن النائب العام تفهم الأمر؛ وسوف يقوم بالتحقيق في الموضوع لإصدار القرار المناسب.







اقــرأ أيضاً هكذا احتفل الفنانون بعيد الأضحى

ولفت النادي إلى أن أفيش الفيلم مأخوذ من أفيش الفيلم الأجنبي John wick، مورداً مجموعة من الصور المرفقة التي تدل على ذلك. مشيراً إلى أنه سيكمل إجراءات التقاضي بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى بالتوجه إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، لرفع قضية مستعجلة، وتقديم طلب مستعجل بوقف عرض الفيلم، وسحب المواد الخام من دور العرض والتحفظ عليها وإعلان الخصوم بعدم استخدامها للعرض العام داخل مصر أو خارجها، ورفع أفيشات الدعاية للفيلم إلى حين الفصل في القضية.



وتدور أحداث فيلم "الديزل"، الذي بدأ عرضه الأول بدور العرض أمس في أول أيام عيد الأضحى؛ حول الدوبلير "بدر الديزل"، الذي يعيش فى حارة شعبية، ويمر بالعديد من المواقف، حيث يتعرف إلى نجمة سينمائية شهيرة "دنيا الصياد"، والتي تعمل خطيبته عفاف مساعدة لها. وتتطور الأحداث وتتعرض عفاف للقتل، ويقرر الانتقام ممن قتلها. ويشارك في بطولة الفيلم فتحي عبد الوهاب وهنا شيحة وياسمين صبري.