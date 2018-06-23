ذاع صيت القط أخيل بعدما تنبأ بأغلب نتائج المباريات خلال هذا المونديال، إذ تنبأ بفوز المنتخب الإيراني على المنتخب المغربي، وهو ما دفع المغاربة للانتقام من خلال استخدام حيوانات المغرب للتنبؤ بنتائج المباراة المقبلة التي ستجمع بين المغرب والبرتغال، ولفتت الحيوانات الانتباه نظراً لغرابتها.

اقــرأ أيضاً حملة للمطالبة بفتح الحدود بين الجزائر والمغرب



ونشر المغاربة على مواقع التواصل تنبؤاتهم لنتائج المباريات باللجوء إلى حيوانات غير عادية، بعضهم اختار السلحفاة، رغم سخرية آخرين من بطئها الشديد، والتي "قد لا تحسم النتيجة إلا بعد انتهاء المونديال وتنظيمه في المغرب" بحسب ساخرين.

واختار آخرون حيوانات أكثر غرابة، أحدهم استخدم ثعباناً، وآخر دودة، بينما فضّل ثالث صرصوراً واعتمد رابع على ذبابة، وأغلبهم اختار بشكل مريب المغرب بالضبط، في إشارة إلى احتمال فوزه أمام فريق البرتغال المحمي بكريستيانو.

هذا واختار البعض ببساطة ضرب القط بالقط، وعرضوا المنتخبات على حيوان من نفس جنس العرّاف الروسي، وانتظروا قططهم للتنبؤ بالفائز بمباراة تشد أنفاس المغاربة والعرب.





















