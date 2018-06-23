

وتتمثل الأزمة التي ظهرت في يونيو/ حزيران 2017 في تشتت الأسر الخليجية، إذ تسببت قرارات دول الحصار بتمزيق الأسر وفصل الآباء والأمهات عن الأبناء.

ودعا الناشطون إلى مقاطعة دور العرض التي تديرها الشركة البحرينية، وإلغاء عقدها، كما دعوا السلطات القطرية إلى تدخل سريع في الأمر.

وتدور أحداث الفيلم الممنوع حول تأثير الحصار على قطر من خلال أسرة قطرية لأم إماراتية، كانت إحدى الضحايا، فالأم أخت لشخصين يعملان في وظائف عسكرية في الإمارات، ونتيجة القرارات السياسية فإن هذين الأخوين، وخوفاً على وضعهما الاجتماعي والوظيفي، يضغطان على أختهما ويجبرانها على عدم العودة إلى قطر، لتدخل الأسرة في مراحل جديدة من المأساة وتدفع ثمن الأزمة الخليجية والخلاف السياسي.

والفيلم الذي تبلغ مدته 90 دقيقة من إنتاج شركة "إيكو ميديا"، ويستند إلى رواية للكاتب هاشم السيد تحمل الاسم نفسه، والسيناريو والحوار للكاتب طالب الدوس، والمنتج المنفذ غادة شكور ومدير التصوير بشير نمري، ويشارك فيه عدد من الفنانين القطريين هم فالح فايز، عبد الله غيفان، محمد أنور، محمد الصايغ، علي الخلف، عبد الله مبارك، هدى المالكي، أسرار محمد، ندى أحمد، والطفلة المياسة المالكي.