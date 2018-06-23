وكان الهدف من هذا الاستطلاع هو استكشاف كيف تختلف الأذواق الموسيقية بين الفئات العمرية المختلفة، وكذلك كيف يتقبل الأشخاص المختلفون الموسيقى التي لم يسمعوا بها من قبل أو التي قد تكون خارج منطقة المعتاد.

وخلُصت النتائج إلى أن الشباب البالغين من العمر أربعة وعشرين عاماً، هم الأكثر ميلاً للمغامرات، حيث قال الكثيرون إنهم يبحثون عن أكثر من عشر أغنيات جديدة في الأسبوع، وفقاً للدراسة.

وبعد هذه النقطة، تشير النتائج إلى أن الرتابة تتفوق، وذلك بسبب كثرة الخيارات ومسؤوليات رعاية الأطفال والوظائف التي تستغرق وقتاً طويلاً، بحيث يميل الناس إلى التوقف عن اكتشاف موسيقى جديدة في سن الثلاثين.

وبحسب المتخصصين، يخلق بلوغ الثلاثين نوعاً من "الشلل الموسيقي"، ورغم أن الدراسة تعزو هذا "الشلل" إلى العوامل الاجتماعية، فقد أشارت تحقيقات إلى تفسيرات علمية أخرى.

وكشفت التحليلات الأخرى المختلفة للأغاني المفضلة والأذواق الموسيقية بشكل عام أن المستمعين انجذبوا بشكل خاص إلى الأغاني التي ذكّرتهم بشبابهم، وأن هذا العنصر يحفز الدماغ على إطلاق المواد الكيميائية بما في ذلك الدوبامين والسيروتونين.