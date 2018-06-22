أعلنت أسرة مصممة الأزياء الراحلة، كايت سبايد، أمس الخميس، عن وفاة والدها عن عمر 89 عاماً، بعد نحو أسبوعين من انتحار ابنته.

وأضافت الأسرة في بيان أن صحة الأب، ويدعى إيرل إف. بروسناهان جونيور، تدهورت، وقلبه "انفطر لوفاة ابنته الغالية في الآونة الأخيرة".

وتوفي بروسناهان ليل الأربعاء، في منزله في مدينة كنساس، في ولاية ميزوري. لكن الأسرة لم تحدد سبب الوفاة.

وكانت سبايد (55 عاماً) واحدة من أبناء بروسناهان الستة، وعثر على جثتها في منزلها، في مدينة نيويورك، يوم الخامس من يونيو/ حزيران الحالي.

وبعد وفاتها، قال أندي زوج سبايد الذي بنى معها إمبراطورية للأزياء قامت على شعبية تصميماتها لحقائب اليد ذات الألوان الزاهية، إنها عانت من الاكتئاب والقلق لأكثر من 15 عاماً، لكن لم تظهر أي إشارة على أنها ستضع حداً لحياتها.

(رويترز)